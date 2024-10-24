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Инвестпроект стоимостью 1,3 млрд тенге запустили в ЗКО

открытие, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 19:02 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
24 октября 2024 года в Уральске на базе ТОО "КаспиМунайКапитал" состоялось открытие производства оборудования для нефтегазовой отрасли с участием акима ЗКО Наримана Турегалиева, руководителей предприятий и государственных учреждений, а также других приглашенных лиц, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня Республики.

В своей приветственной речи Нариман Турегалиев высоко оценил значимость развития предприятий обрабатывающей промышленности.

"Глава государства в ходе своего Послания к народу Казахстана поручил повысить инвестиционную привлекательность нашей страны и дал ряд поручений по поддержке инвесторов. В рамках данного поручения в области приняты определенные меры по созданию благоприятной среды для развития бизнеса и улучшению инвестиционного климата. За последние три года объем инвестиций в основной капитал составил 1,6 трлн тенге", – отметил аким области.
аким, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 19:02

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Он также выразил уверенность, что создание данного производства будет способствовать росту инвестиций, обеспечению внутреннего рынка этой продукцией и дальнейшему развитию отрасли машиностроения.

В завершение Нариман Турегалиев поблагодарил руководство компании и весь трудовой коллектив за проделанную работу и пожелал всяческих успехов и достижений на избранном поприще.

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 19:02

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО компании "КаспиМунайКапитал" для реализации проекта оказана государственная поддержка, в рамках договора о совместной деятельности через АО "СПК "Aqjaiyq" был предоставлен земельный участок площадью 2,45 га.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 19:02

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Заместитель генерального директора КПО Б. В Мухтар Манкеев отметил важность открытия данного производства для дальнейшего увеличения казахстанского содержания в закупках крупных нефтегазодобывающих компаний.

На реализацию данного проекта компанией инвестировано порядка 1,3 млрд тенге, 57 постоянных рабочих мест.

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 19:02

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Компания имеет производственные мощности, позволяющие производить до 50 тыс. единиц самого различного нефтегазового оборудования, комплектующих изделий в год (элеваторы, вертлюги, ключи, челюсти, водораспределительные пункты (блок гребенки), блоки дозирования реагентов, емкостное оборудование, автоматизированные групповые замерные установки, блочно-кустовые насосные станции и др.).

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