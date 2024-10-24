Популярная парковка в Боровом станет платной

С 1 ноября парковка на территории поляны Абылай хана в курортной зоне Бурабай станет платной, сообщает Zakon.kz.

Как отметили представители этноаула Burabay Damu, из-за того, что туристы часто паркуют автомобили возле Мультимедийного комплекса на продолжительное время, образуются пробки, которые блокируют движение и мешают другим отдыхающим.

"Введение платных парковок стало необходимым решением для борьбы с этой проблемой. Платные парковки призваны помочь обеспечить места для тех, кому нужна кратковременная стоянка. Строительство парковки реализовано без привлечения бюджетных средств, а в рамках государственно-частного партнерства. Все поступления от парковки будут направлены на развитие курорта и территории поляны Абылай хана: финансирование туристических мероприятий, улучшение инфраструктуры и благоустройство туристических локаций", – заявили в компании.

Как уточняется, первые 10 минут парковки для всех автомобилей будут бесплатными, а далее стоимость составит 150 тенге за каждый час. Парковка будет работать в круглосуточном режиме. На территории также имеется бесплатная парковка.

Ранее нацпарк "Бурабай" забил тревогу и обратился к туристам.