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Популярная парковка в Боровом станет платной

Популярная парковка в Боровом станет платной, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 19:12 Фото: "Burabay Damu" LLP
С 1 ноября парковка на территории поляны Абылай хана в курортной зоне Бурабай станет платной, сообщает Zakon.kz.

Как отметили представители этноаула Burabay Damu, из-за того, что туристы часто паркуют автомобили возле Мультимедийного комплекса на продолжительное время, образуются пробки, которые блокируют движение и мешают другим отдыхающим.

"Введение платных парковок стало необходимым решением для борьбы с этой проблемой. Платные парковки призваны помочь обеспечить места для тех, кому нужна кратковременная стоянка. Строительство парковки реализовано без привлечения бюджетных средств, а в рамках государственно-частного партнерства. Все поступления от парковки будут направлены на развитие курорта и территории поляны Абылай хана: финансирование туристических мероприятий, улучшение инфраструктуры и благоустройство туристических локаций", – заявили в компании.

Как уточняется, первые 10 минут парковки для всех автомобилей будут бесплатными, а далее стоимость составит 150 тенге за каждый час. Парковка будет работать в круглосуточном режиме. На территории также имеется бесплатная парковка.

Ранее нацпарк "Бурабай" забил тревогу и обратился к туристам.

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