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Впервые гимн Казахстана прозвучал под Триумфальной аркой

Впервые военный оркестр исполнил гимн Казахстана в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 14:28 Фото: pixabay
По инициативе посольства Казахстана во Франции у могилы неизвестного солдата прошла памятная церемония в честь казахстанцев, участвовавших в освобождении Пятой республики, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев на этом памятном месте чествуют впервые.

"Казахстанцы были на Второй мировой войне в движении Сопротивления. Нацисты привлекли их на принудительные работы. Они бежали из шахт, где работали под надзором, и присоединились к движению Сопротивления в нашей деревне. Потом там произошло массовое убийство: нацисты уничтожили деревню, и казахстанцы участвовали в ее освобождении. Для нас очень важна память об этом".Нелли Леблон, мэр коммуны Жукевьель

Церемонии под Триумфальной Аркой проводятся ежедневно на протяжении 100 лет. Мэр округа, на территории которого расположена Арка, не скрывает своих эмоций.

"Много ассоциаций организуют памятные церемонии, примерно 600 ассоциаций ежегодно. И дважды в месяц я в них участвую. Это всегда трогательный момент, это передача памяти о том, что произошло, и признание заслуг тех, кто стоял на защите и пожертвовал собой, чтобы Франция осталась свободной страной".Жанна д’Отсерр, мэр 8-го округа Парижа

Для казахстанцев, живущих во Франции, эта церемония имеет особое значение. Некоторые специально приехали издалека.

"Это означает признание заслуг наших соотечественников на международном уровне. Наши казахские братья во время Второй мировой войны участвовали в освобождении близ города Альби. И этим неизвестным солдатам сегодня посвящена церемония у Вечного огня. Конечно, их имена сейчас устанавливаются, историки работают над этим".Жанара Авар-Туребаева, жительница г. Ренна

Национальный гимн и цветы у могилы неизвестного солдата, как отмечено в публикации издания 24.kz, посвящены неустановленным, по большей части, людям. Историкам удалось идентифицировать несколько десятков захоронений, но считается, что в Движении Сопротивления принимали участие несколько сотен наших соотечественников, чьи имена еще предстоит установить.

25 октября 2024 года в Казахстане отмечают национальный праздник – День Республики. Лидеры РФ, КНР и США уже поздравили Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана. Кто еще отправил телеграммы, можно прочитать по этой ссылке.

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Интересное Казахстан Париж Франция 2024 год
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