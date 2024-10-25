Лидеры иностранных государств поздравили казахстанцев с Днем Республики
Заявление Владимира Путина опубликовал Telegram-канал "Посольства России в Казахстане".
Полный текст поздравления ниже:
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня Республики. Казахстан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической областях, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах. Российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана – счастья и процветания".
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Токаева с национальным праздником.
"Сегодня Астана успешно отвечает на современные вызовы и активно участвует в глобальных процессах, претворяя в жизнь масштабные реформы на пути к построению Справедливого Казахстана", – говорится в поздравлении.
Лукашенко пожелал Токаеву доброго здоровья, сил и энергии для осуществления всего намеченного, а братскому народу Казахстана – мира, единства и процветания.
"Уверен, что традиции дружбы и взаимного уважения между нашими народами будут и далее играть важную роль в поступательном расширении стратегического партнерства двух государств, способствовать углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве".Александр Лукашенко
Также по данным Акорды, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул возросший авторитет Казахстана на региональном и международном уровнях и от имени китайского народа выразил поддержку успехам нашей страны как дружественного соседа и всеобъемлющего стратегического партнера.
"Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства и выведения сотрудничества на качественно новый уровень", – написал глава КНР.
В телеграмме президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена подчеркивается, что стратегическое партнерство между Казахстаном и США основано на таких принципах ООН, как независимость и территориальная целостность.
"Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Казахстаном, твердо придерживающимся данных принципов в решении проблем безопасности, экономики и экологии", – говорится в телеграмме.
Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III дал высокую оценку отношениям с Казахстаном и выразил уверенность в том, что страны продолжат тесное взаимодействие по таким глобальным вопросам, как сохранение мира, защита окружающей среды, изменение климата.
В стороне не остался и государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в поздравительном послании отметил, что оба государства связывает прочное многостороннее сотрудничество.
"Уверен, что наши страны смогут углубить контакты в рамках различных структур и расширить горизонты партнерства", – говорится в телеграмме.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества между двумя братскими народами, основанного на общности языка, истории и культуры.
"Мы высоко ценим особое внимание Казахстана к вопросу консолидации тюркского мира, а также ведущую роль в укреплении авторитета Организации тюркских государств", – написал он.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поздравлении подчеркнул, что в Казахстане проводятся коренные изменения, комплексные и системные реформы во всех сферах жизни государства и общества. Лидер Узбекистана также отметил возросший престиж и влияние страны на международной арене.
Также президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что с момента обретения независимости братский Казахстан добился значительных успехов в государственном строительстве, политическом и социально-экономическом развитии, а также активной внешней политике. Он также выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравительной телеграмме выразил готовность и далее прилагать все необходимые усилия во имя дальнейшего приумножения взаимовыгодного сотрудничества, основанных на принципах стратегического партнерства и союзничества.
В свою очередь, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что благодаря открытому и дружественному диалогу на высоком уровне туркмено-казахские отношения активизировались по многим направлениям. Также свои теплые пожелания выразил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительной телеграмме подтвердил дальнейшую заинтересованность в развитии плодотворного партнерства и реализации совместных проектов с Казахстаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее Токаев уже поздравил казахстанцев с Днем Республики. По словам президента, этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности. День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей.
Также глава государства принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.