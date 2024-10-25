Лидеры иностранных государств поздравили казахстанцев с Днем Республики

Сегодня, 25 октября 2024 года, в Казахстане отмечают национальный праздник – День Республики. Лидеры РФ, КНР и США уже поздравили Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана. Кто еще отправил телеграммы, сообщает Zakon.kz.

Заявление Владимира Путина опубликовал Telegram-канал "Посольства России в Казахстане".

Полный текст поздравления ниже:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня Республики. Казахстан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической областях, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах. Российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана – счастья и процветания".

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Токаева с национальным праздником.

"Сегодня Астана успешно отвечает на современные вызовы и активно участвует в глобальных процессах, претворяя в жизнь масштабные реформы на пути к построению Справедливого Казахстана", – говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Токаеву доброго здоровья, сил и энергии для осуществления всего намеченного, а братскому народу Казахстана – мира, единства и процветания.

"Уверен, что традиции дружбы и взаимного уважения между нашими народами будут и далее играть важную роль в поступательном расширении стратегического партнерства двух государств, способствовать углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве". Александр Лукашенко

Также по данным Акорды, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул возросший авторитет Казахстана на региональном и международном уровнях и от имени китайского народа выразил поддержку успехам нашей страны как дружественного соседа и всеобъемлющего стратегического партнера.

"Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего углубления взаимовыгодного партнерства и выведения сотрудничества на качественно новый уровень", – написал глава КНР.

В телеграмме президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена подчеркивается, что стратегическое партнерство между Казахстаном и США основано на таких принципах ООН, как независимость и территориальная целостность.

"Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Казахстаном, твердо придерживающимся данных принципов в решении проблем безопасности, экономики и экологии", – говорится в телеграмме.

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III дал высокую оценку отношениям с Казахстаном и выразил уверенность в том, что страны продолжат тесное взаимодействие по таким глобальным вопросам, как сохранение мира, защита окружающей среды, изменение климата.

В стороне не остался и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в поздравительном послании отметил, что оба государства связывает прочное многостороннее сотрудничество.

"Уверен, что наши страны смогут углубить контакты в рамках различных структур и расширить горизонты партнерства", – говорится в телеграмме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества между двумя братскими народами, основанного на общности языка, истории и культуры.

"Мы высоко ценим особое внимание Казахстана к вопросу консолидации тюркского мира, а также ведущую роль в укреплении авторитета Организации тюркских государств", – написал он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поздравлении подчеркнул, что в Казахстане проводятся коренные изменения, комплексные и системные реформы во всех сферах жизни государства и общества. Лидер Узбекистана также отметил возросший престиж и влияние страны на международной арене.

Также президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что с момента обретения независимости братский Казахстан добился значительных успехов в государственном строительстве, политическом и социально-экономическом развитии, а также активной внешней политике. Он также выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравительной телеграмме выразил готовность и далее прилагать все необходимые усилия во имя дальнейшего приумножения взаимовыгодного сотрудничества, основанных на принципах стратегического партнерства и союзничества.

В свою очередь, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что благодаря открытому и дружественному диалогу на высоком уровне туркмено-казахские отношения активизировались по многим направлениям. Также свои теплые пожелания выразил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительной телеграмме подтвердил дальнейшую заинтересованность в развитии плодотворного партнерства и реализации совместных проектов с Казахстаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Токаев уже поздравил казахстанцев с Днем Республики. По словам президента, этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности. День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей.

Также глава государства принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.