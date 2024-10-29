Туман, гололед и дождь: в Астане и 13 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Шымкенте и 13 областях Казахстана на 30 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, юге, днем в центре Улытауской области ожидается гололед. Ночью и утром в центре, на западе, юге области туман. В Жезказгане ночью и утром туман. Днем гололед.

На востоке, в горных районах Жетысуской области туман.

На юге, востоке, севере Костанайской области гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ночью и утром туман.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области сильный дождь. Ветер южный, юго-западный днем на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Карагандинской области гололед. В Караганде гололед.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. В Туркестане ночью и утром туман.

В Шымкенте ночью и утром туман.



В Астане ночью и утром туман, гололед.

Днем на севере, востоке Атырауской области сильный дождь. На юге, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области, 15-20 м/с. В Атырау временами туман.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области туман, гололед. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

Ночью на севере, юге Абайской области туман, гололед.

Ночью и утром на севере, западе, юге Акмолинской области туман, гололед. В Кокшетау ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

На севере, востоке Павлодарской области туман, гололед.

На западе, юге Северо-Казахстанской области гололед, туман.

В горных районах Жамбылской области гололед. 30-31 октября ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный в горных районах области, 15-20 м/с. В Таразе 30-31 октября ночью и утром туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 30 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.