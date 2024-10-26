Дожди, ветер, туман: погода в Алматы на последнюю неделю октября

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды. Согласно данным гидрометцентра, в выходные дни в южную столицу придет похолодание с дождями и порывами ветра.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, резкое похолодание обусловлено вторжением холодного фронта.

"26 октября в связи с прохождением фронтальных разделов в городе пройдут кратковременные осадки. Последующие дожди будут связаны с вторжением холодных воздушных масс с северо-запада. На территорию Казахстана проникнет холодный циклон по северо-западной траектории из районов Северной Европы". Даулета Кисебаева

Кроме того, объявлено штормовое предупреждение на 26 октября в Алматинской области. Синоптики предупредили, что днем на западе, востоке области ожидается восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы с 26 октября по 1 ноября 2024 года.

26 октября: переменная облачность, днем – дождь. Ветер восточный 2-7, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.

27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +11+13°С.

28 октября: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +8+10°С.

29 октября: переменная облачность, ночью – дождь, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.

30 октября: переменная облачность, днем – дождь. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +9+11°С.

31 октября: переменная облачность, ночью – дождь, туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +10+12°С.

1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана. Погода резко испортится в столице страны, Шымкенте, а также в нескольких других регионах.