Гололед, туман и смог: в регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
По данным РГП "Казгидромет", ночью и утром в Астане, а также на западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
На востоке, в центре Улытауской области также будет туманно.
На западе, севере Западно-Казахстанской области и Уральске ожидаются гололед и туман.
На севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке, юге, в центре области ожидается туман.
В Актобе также будет наблюдаться гололедица.
Ночью и утром на востоке, в центре Карагандинской области – туман.
В центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гололед, на севере, в центре области туман. В Кызылорде временами ожидаются туман и гололед.
Ночью и утром на северо-западе, в центре Мангистауской области – туман.
Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На юге области – туман.
Ночью и утром в горных районах Жетысуской области прогнозируется туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывами до 15-20, днем временами 25 м/с.
"5 декабря на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются ночью низовая метель, гололед, днем – метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. 6 декабря по области ожидается снег. На западе, севере, востоке области ожидаются метель, гололед. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с".РГП "Казгидромет"
В Петропавловске днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. 6 декабря – метель, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.
На востоке, юге, в центре Абайской области ожидается туман. На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.
На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.
5-6 декабря на юге, севере, западе, в центре, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте 5-6 декабря ночью и утром ожидается туман. В Туркестане 5-6 декабря ночью и утром ожидается туман.
5 декабря на западе, севере Акмолинской области ожидается гололед, днем – низовая метель.
По качеству воздуха штормовое предупреждение объявлено в Восточно-Казахстанской и Абайской областях.
С 20:00 4 декабря до 20:00 5 декабря объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 2 степени:
- по Усть-Каменогорску в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени;
- по Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени;
- по Семею в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
Ранее синоптики сообщили казахстанцам, что по стране ожидаются морозы до 20 градусов.