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Гололед, туман и смог: в регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

плохая погода в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 20:01 Фото: pixabay
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и нескольких областях на 5-6 декабря 2024 года из-за тумана, гололеда, порывистого ветра и загрязненного воздуха, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью и утром в Астане, а также на западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

На востоке, в центре Улытауской области также будет туманно.

На западе, севере Западно-Казахстанской области и Уральске ожидаются гололед и туман. 

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке, юге, в центре области ожидается туман.

В Актобе также будет наблюдаться гололедица.

Ночью и утром на востоке, в центре Карагандинской области – туман.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гололед, на севере, в центре области туман. В Кызылорде временами ожидаются туман и гололед.

Ночью и утром на северо-западе, в центре Мангистауской области – туман.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На юге области – туман.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области прогнозируется туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывами до 15-20, днем временами 25 м/с.

"5 декабря на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются ночью низовая метель, гололед, днем – метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. 6 декабря по области ожидается снег. На западе, севере, востоке области ожидаются метель, гололед. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с".РГП "Казгидромет"

В Петропавловске днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. 6 декабря – метель, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге, в центре Абайской области ожидается туман. На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

5-6 декабря на юге, севере, западе, в центре, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте 5-6 декабря ночью и утром ожидается туман. В Туркестане 5-6 декабря ночью и утром ожидается туман.

5 декабря на западе, севере Акмолинской области ожидается гололед, днем – низовая метель.

По качеству воздуха штормовое предупреждение объявлено в Восточно-Казахстанской и Абайской областях.

С 20:00 4 декабря до 20:00 5 декабря объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 2 степени:

  • по Усть-Каменогорску в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени;
  • по Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени;
  • по Семею в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Ранее синоптики сообщили казахстанцам, что по стране ожидаются морозы до 20 градусов.

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Метель, гололед и туман: какая погода ждет казахстанцев 5 декабря
Оксана Житникова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Штормовые предупреждения
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