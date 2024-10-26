434 мальчика и 416 девочек: День Республики принес Казахстану 850 новорожденных

В День Республики в казахстанских семьях благополучно появились на свет 850 малышей, из них семь двойняшек, 434 мальчика, 416 девочек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 26 октября пресс-служба Министерства здравоохранения, лидером по суточной рождаемости стала Туркестанская область, где родились 122 ребенка, на втором месте – Астана, где отметили пополнение в 89 семьях и на третьем месте – Алматы, здесь 88 малышей появились на свет.

"В целях сохранения здоровья беременных и рожениц повсеместно работают республиканский и региональные экспертные советы по актуальным вопросам службы родовспоможения, организованы индивидуальные посты для госпитализации женщин в критическом состоянии, также осуществляется ежедневный круглосуточный мониторинг беременных с участием специалистов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 октября 2024 года до 07:00 в Астане появились на свет 16 малышей – десять мальчиков и шесть девочек.