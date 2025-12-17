#Казахстан в сравнении
Общество

День Независимости подарил Казахстану 725 новых жизней

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 11:30 Фото: pexels
В День Независимости Казахстана, 16 декабря 2025 года, в медицинских организациях страны на свет появились 725 малышей, из них 7 двойняшек, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным пресс-службой Министерства здравоохранения, среди новорожденных в этот день оказалось почти равное количество мальчиков и девочек – 362 и 363.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 11:30
Пособия на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане: названы размеры выплат

Немного ранее, 15 декабря 2025 года, прокуратура Астаны выступила с важным разъяснением касательно способов определения и изменения национальности ребенка в Казахстане.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
