День Независимости подарил Казахстану 725 новых жизней

В День Независимости Казахстана, 16 декабря 2025 года, в медицинских организациях страны на свет появились 725 малышей, из них 7 двойняшек, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным пресс-службой Министерства здравоохранения, среди новорожденных в этот день оказалось почти равное количество мальчиков и девочек – 362 и 363.

Немного ранее, 15 декабря 2025 года, прокуратура Астаны выступила с важным разъяснением касательно способов определения и изменения национальности ребенка в Казахстане.