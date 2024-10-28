Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане заблокируют станции велопроката

В Астане закрывается сезон проката велосипедов, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 13:44 Фото: рixabay
В Астане в связи с завершением сезона заблокируют станции проката велосипедов, сообщает Zakon.kz.

По информации CTS, 31 октября официально завершается сезон работы городского велопроката.

"Все станции будут заблокированы в 00:00 в ночь с 31 октября на 1 ноября. После блокировки воспользоваться прокатом будет невозможно", – рассказали в компании.

Там отметили, что абонентская плата на следующий сезон не сохранится, переносится только баланс. При необходимости средства на балансе можно снять в Центральной кассе CTS по адресу: проспект Р. Кошкарбаева, 50/1.

Ранее стало известно, что казахстанцы стали чаще арендовать автомобили. По информации Бюро национальной статистики, объем услуг по аренде легковых автомобилей в январе – июне 2024 года составил 58,1 млрд тенге, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (45,8 млрд тенге).

Читайте также

Более 150 мертвых тюленей выбросило на берег в Каспие, Казахстан
Более 150 мертвых тюленей выбросило на берег Каспия
В центре Алматы перекроют участок улицы
В центре Алматы перекроют участок улицы
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Ирина Капитанова
Астана 2024 год Аренда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: