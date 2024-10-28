В Астане заблокируют станции велопроката

В Астане в связи с завершением сезона заблокируют станции проката велосипедов, сообщает Zakon.kz.

По информации CTS, 31 октября официально завершается сезон работы городского велопроката.

"Все станции будут заблокированы в 00:00 в ночь с 31 октября на 1 ноября. После блокировки воспользоваться прокатом будет невозможно", – рассказали в компании.

Там отметили, что абонентская плата на следующий сезон не сохранится, переносится только баланс. При необходимости средства на балансе можно снять в Центральной кассе CTS по адресу: проспект Р. Кошкарбаева, 50/1.

Ранее стало известно, что казахстанцы стали чаще арендовать автомобили. По информации Бюро национальной статистики, объем услуг по аренде легковых автомобилей в январе – июне 2024 года составил 58,1 млрд тенге, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (45,8 млрд тенге).