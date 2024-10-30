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Законодательство РК

В Минторговли сделали заявление по темпам роста цен на продтовары

В Казахстане очень низкий темп роста цен на продтовары среди стран ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 09:18 Фото: рixabay
По данным Евразийской экономической комиссии, Казахстан занял второе место после Армении по низким темпам роста цен на продовольственные товары за девять месяцев. В Казахстане этот показатель составил 2,9%, в России 4,5%, в Беларуси 3,7%, сообщает Zakon.kz.

В сентябре годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 8,3%, темпы роста цен на продукты снизились до 5,1% в годовом выражении. Об этом рассказали в Министерстве торговли и интеграции (МТИ).

"По итогам девяти месяцев цены на продовольствие остались стабильными по сравнению с августом. Отмечается снижение индекса по семи товарам, в том числе: морковь, рис, яйца, капуста, гречка, подсолнечное масло и мука", – отметили в ведомстве.

Для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции РК реализует меры поддержки, включая:

  • приоритетное финансирование на СЗПТ, поддерживающее отечественное производство;
  • товарные интервенции в межсезонный период;
  • контроль предельной торговой надбавки;
  • усиление анализа цепочек ценообразования для исключения посредников;
  • развитие современных форматов торговли и инфраструктуры.

С начала года территориальные подразделения МТИ вынесли 4014 административных постановлений за превышение торговой надбавки.

"Это включает 667 штрафов и более 3,3 тыс. предупреждений на сумму 25 млн тенге. В сравнении с тем же периодом прошлого года, количество постановлений возросло в четыре раза, что свидетельствует об эффективности контроля со стороны министерства", – рассказали в МТИ.

Важным инструментом для выявления нарушений является анализ электронных счетов-фактур (ЭСФ). Только за полгода проанализировано 8,9 тыс. цепочек поставок продовольственных товаров, выявлено более 3 тыс. рисков нарушений торгового законодательства.

Разработаны поправки в КоАП по ужесточению административных взысканий за превышение торговой надбавки. В частности, предлагается заменить предупреждение на штраф от 5 до 150 МРП за первое нарушение, в зависимости от субъектности.

"На местах активно работают региональные комиссии по расследованию посреднических схем. С начала года проведено 1169 заседаний комиссий, выявлено порядка более 3,2 тыс. фактов непродуктивного посредничества и превышения торговой надбавки. Одновременно ведется разъяснительная работа с предпринимателями и физическими лицами. В итоге комплексной работы мы наблюдаем снижение цен СЗПТ на полках от 5 до 30%", – сообщает министерство.

Для недопущения роста цены на яйцо заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве по стабилизации цен между МТИ и Союзом птицеводов Казахстана, Ассоциации яичных производителей по фиксации верхних пределов цен на яйцо до конца текущего года. В свою очередь, с целью поддержки отечественных производителей яиц введено ограничение ввоза автотранспортом яиц с 1 мая 2024 года сроком на шесть месяцев.

Для защиты внутреннего рынка, в связи с введенными ограничительными мерами на экспорт сахара со стороны России, с 14 июня по 31 августа введен запрет на экспорт сахара с территории РК в страны участников ЕАЭС и в третьи страны.

Также подписан меморандум с ОЮЛ "Союз Торговых Сетей Республики Казахстан" по принятию совместных мер, направленных на увеличение доли отечественных товаров на полках торговых сетей и содействию развитию отечественного производства.

Ранее в Бюро национальной статистики АСПиР РК заявили, что почти половина социально значимых продовольственных товаров с начала года значительно подешевела.

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