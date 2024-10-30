В Минторговли сделали заявление по темпам роста цен на продтовары

По данным Евразийской экономической комиссии, Казахстан занял второе место после Армении по низким темпам роста цен на продовольственные товары за девять месяцев. В Казахстане этот показатель составил 2,9%, в России 4,5%, в Беларуси 3,7%, сообщает Zakon.kz.

В сентябре годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 8,3%, темпы роста цен на продукты снизились до 5,1% в годовом выражении. Об этом рассказали в Министерстве торговли и интеграции (МТИ).

"По итогам девяти месяцев цены на продовольствие остались стабильными по сравнению с августом. Отмечается снижение индекса по семи товарам, в том числе: морковь, рис, яйца, капуста, гречка, подсолнечное масло и мука", – отметили в ведомстве.

Для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции РК реализует меры поддержки, включая:

приоритетное финансирование на СЗПТ, поддерживающее отечественное производство;

товарные интервенции в межсезонный период;

контроль предельной торговой надбавки;

усиление анализа цепочек ценообразования для исключения посредников;

развитие современных форматов торговли и инфраструктуры.

С начала года территориальные подразделения МТИ вынесли 4014 административных постановлений за превышение торговой надбавки.

"Это включает 667 штрафов и более 3,3 тыс. предупреждений на сумму 25 млн тенге. В сравнении с тем же периодом прошлого года, количество постановлений возросло в четыре раза, что свидетельствует об эффективности контроля со стороны министерства", – рассказали в МТИ.

Важным инструментом для выявления нарушений является анализ электронных счетов-фактур (ЭСФ). Только за полгода проанализировано 8,9 тыс. цепочек поставок продовольственных товаров, выявлено более 3 тыс. рисков нарушений торгового законодательства.

Разработаны поправки в КоАП по ужесточению административных взысканий за превышение торговой надбавки. В частности, предлагается заменить предупреждение на штраф от 5 до 150 МРП за первое нарушение, в зависимости от субъектности.

"На местах активно работают региональные комиссии по расследованию посреднических схем. С начала года проведено 1169 заседаний комиссий, выявлено порядка более 3,2 тыс. фактов непродуктивного посредничества и превышения торговой надбавки. Одновременно ведется разъяснительная работа с предпринимателями и физическими лицами. В итоге комплексной работы мы наблюдаем снижение цен СЗПТ на полках от 5 до 30%", – сообщает министерство.

Для недопущения роста цены на яйцо заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве по стабилизации цен между МТИ и Союзом птицеводов Казахстана, Ассоциации яичных производителей по фиксации верхних пределов цен на яйцо до конца текущего года. В свою очередь, с целью поддержки отечественных производителей яиц введено ограничение ввоза автотранспортом яиц с 1 мая 2024 года сроком на шесть месяцев.

Для защиты внутреннего рынка, в связи с введенными ограничительными мерами на экспорт сахара со стороны России, с 14 июня по 31 августа введен запрет на экспорт сахара с территории РК в страны участников ЕАЭС и в третьи страны.

Также подписан меморандум с ОЮЛ "Союз Торговых Сетей Республики Казахстан" по принятию совместных мер, направленных на увеличение доли отечественных товаров на полках торговых сетей и содействию развитию отечественного производства.

Ранее в Бюро национальной статистики АСПиР РК заявили, что почти половина социально значимых продовольственных товаров с начала года значительно подешевела.