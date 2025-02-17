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События

Токаев наградил орденом "Достык" президента Международной федерации борьбы

Токаев наградил орденом &quot;Достык&quot; президента Международной федерации борьбы, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 18:02 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 февраля принял президента Международной федерации борьбы Ненада Лаловича, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что борьба является важным видом спорта, который играет значительную роль в укреплении позиции нашей страны на международной спортивной арене. Он также высоко оценил достижения отечественных борцов, успешно выступающих на крупнейших мировых турнирах.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан нацелен на укрепление стратегического сотрудничества с Международной федерацией борьбы. По его словам, расширение инфраструктуры, внедрение передовых методик подготовки и проведение международных турниров в нашей стране будут способствовать росту популярности и конкурентоспособности этого вида спорта.

Ненад Лалович поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и выразил готовность к продолжению взаимодействия. Он назвал Казахстан важным партнером федерации и отметил впечатляющий прогресс национальной школы борьбы. По его словам, стремление казахстанцев к формированию здоровой нации помогает добиваться высоких результатов в спорте и других сферах.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления позиций Казахстана в мировом спортивном сообществе и дальнейшего продвижения борьбы как одного из приоритетных видов спорта.

В завершение встречи глава государства наградил руководителя Международной федерации борьбы орденом "Достык" II степени за вклад в развитие борьбы в Казахстане.

Ранее Токаев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, прибывшего в Астану с официальным визитом.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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