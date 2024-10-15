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Законодательство РК

Миллионера – бухгалтера поликлиники осудили в Атырау

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 09:35 Фото: freepik
В Атырау бухгалтер поликлиники за 11 лет присвоила более 500 млн бюджетных денег, сообщает Zakon.kz.

Ее обвинили в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем.

По информации суда, главный бухгалтер городской поликлиники Атырау, пользуясь служебным положением, в 2012-2023 годы присвоила бюджетные деньги на сумму 573 млн тенге, перечислив их на свои расчетные счета в банках.

"Полученные преступным путем средства легализовала путем заключения сделок в виде перечисления средств. Поликлинике был причинен ущерб в особо крупном размере. В ходе рассмотрения дела подсудимая возместила 3 млн тенге", – сообщили в суде Атырау.

Подсудимая, частично признав свою вину, просила назначить более мягкий вид наказания.

Она признана виновной по предъявленным обвинениям и приговорена к восьми годам лишения свободы с конфискацией в пользу государства имущества, приобретенного на средства, полученные преступным путем, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с денежной и материальной ответственностью, на 10 лет.

Апелляция согласилась с приговором суда первой инстанции.

Приговор суда вступил в законную силу.

В Астане ранее огласили приговор двум парням, которые заработали почти полмиллиарда тенге на цифровых активах.

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