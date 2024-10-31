Лидеры ОПГ из-за решетки опутали Казахстан преступной сетью: КНБ раскрыл детали крупной спецоперации

31 октября 2024 года Комитет национальной безопасности раскрыл детали масштабной и "многоходовой" спецоперации, проведенной одномоментно в нескольких городах и регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, оперативниками КНБ была взята в разработку группа лиц из числа приверженцев деструктивных религиозных течений и связанных с ними представителей криминальной среды.

"Объекты заинтересованности создали преступную схему хищения мошенническим путем люксовых автомобилей и товарно-материальных ценностей. Лидерами выступали осужденные одного из исправительных учреждений Алматинской области, организовавшие в местах лишения свободы так называемый колл-центр. Потенциальных жертв находили в Интернете среди лиц, которым требовались услуги грузоперевозки автомашин и различных товаров. Далее с ними заключался фиктивный договор. После получения имущества жертвы, для так называемой транспортировки, оно похищалось членами ОПГ, находящимися на свободе", – рассказали в КНБ.

Группировка имела четкую иерархию и распределение ролей: автоугонщики, кассиры, посредники и т.д.

"На краденых автомобилях переделывали вин-коды и они в последующем вывозились за пределы Казахстана или сбывались на территории страны по подложным документам. Товары реализовывали через преступные связи, имевшие налаженные каналы сбыта похищенного имущества. Функции так называемого кассира выполнял член ОПГ, на постоянной основе пополнявший личные счета участников в банках второго уровня, и соблюдавший при этом повышенные меры конспирации. Добытые преступным путем денежные средства, кроме личных нужд, использовались для расширения масштаба криминальной схемы, а также уходили на ставки в букмекерских конторах", – отметили в силовом ведомстве.

На стадии оперативной разработки КНБ задокументировал причастность членов группировки к нескольким эпизодам краж, а также выявил их пособники в девяти регионах страны.

"Наряду с этим было дополнительно установлено, что в производстве департаментов полиции по городу Алматы и Алматинской области имелось более 30 уголовных дел по фактам хищений, совершенных схожим способом. Для внесения ясности в причастность к их совершению объектов разработки, по инициативе КНБ совместно с МВД сформирована межведомственная следственно-оперативная группа, подключены возможности органов прокуратуры. Усилиями трех ведомств было установлено, что к совершению 24 эпизодов краж имели причастность участники разрабатываемой группы. Ущерб от их деятельности гражданам оценивается в более чем 2 млрд тенге", – поделились в КНБ.

В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий были собраны неопровержимые доказательства и установлены все звенья преступной схемы, в которую входило более 50 человек из разных регионов страны.

"Удалось отследить весь процесс перечисления преступных доходов от исполнителя до организатора. Для пресечения преступной деятельности группировки был разработан детальный план операции, исключавший риски и угрозы для мирных граждан. Сформировано 27 групп. С учетом масштабности запланированных мероприятий и задействованных сил и средств, их переброска к местам проведения операции осуществлялась с использованием авиации", – продолжили в КНБ.

И 18 сентября 2024 года одномоментно в городах Астане, Алматы и Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях совместными действиями КНБ, МВД и прокуратуры, с применением сотрудников подразделений специального назначения, была проведена специальная операция по задержанию членов преступной группы.

"В результате мероприятий были задержаны два лидера и 10 активных участников ОПГ. Доставлены для разбирательства 38 их преступных связей. Проведено 40 обысков, в ходе которых обнаружены многочисленные банковские карты, денежные средства, религиозная литература и предметы, представляющие интерес для следствия. В том числе, у лидеров ОПГ в исправительном учреждении изъяты средства связи и журналы с указанием различных сумм", – сообщили в КНБ.

В отношении задержанных проводятся необходимые следственные действия, устанавливается их причастность к иным преступлениям.

О проведении этой спецоперации и ее итогах в КНБ рассказывали 23 сентября. Тогда же были опубликованы некоторые кадры задержаний.