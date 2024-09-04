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Министр торговли высказался о санкциях в отношении казахстанских компаний

Арман Шаккалиев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 13:47 Фото: primeminister.kz
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 4 сентября 2024 года рассказал о рисках включения казахстанских компаний в санкционные списки, сообщает Zakon.kz.

Арман Шаккалиев отметил, что в американском санкционном списке присутствуют две казахстанские компании.

"Они (списки. – Прим. ред.) не поменялись. Это компании, которые занимались торговлей радиоэлектроникой и их компонентов. Одна компания уже закрыта, она не работает, вторая, на память не скажу, как называется. Поэтому никаких дополнительных списков у нас нет", – отметил он.

При этом глава Минторговли отметил, что очень много вокруг этого вопроса спекуляций и инсинуаций.

"Разные эксперты из ближнего зарубежья оценки дают. Мы еще раз говорим, что у нас есть свои экономические интересы во внешней торговле – мы следуем им. Есть международные наши обязательства по экспортному контролю, мы их соблюдаем. У нас любят на пустом месте создавать свои какие-то идеологемы и свои выводы. Еще раз повторяю: мы руководствуемся экономическим прагматизмом. Выгодно – торгуем, невыгодно – не торгуем. Есть международные обязательства и мы их соблюдаем. Все. Весь вопрос вокруг этого надо конструировать", – резюмировал Шаккалиев.

4 сентября 2024 года Арман Шаккалиев прокомментировал также предложение депутатов вернуть переход на зимнее и летнее время.

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