Министр торговли высказался о санкциях в отношении казахстанских компаний

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 4 сентября 2024 года рассказал о рисках включения казахстанских компаний в санкционные списки, сообщает Zakon.kz.

Арман Шаккалиев отметил, что в американском санкционном списке присутствуют две казахстанские компании.

"Они (списки. – Прим. ред.) не поменялись. Это компании, которые занимались торговлей радиоэлектроникой и их компонентов. Одна компания уже закрыта, она не работает, вторая, на память не скажу, как называется. Поэтому никаких дополнительных списков у нас нет", – отметил он.

При этом глава Минторговли отметил, что очень много вокруг этого вопроса спекуляций и инсинуаций.

"Разные эксперты из ближнего зарубежья оценки дают. Мы еще раз говорим, что у нас есть свои экономические интересы во внешней торговле – мы следуем им. Есть международные наши обязательства по экспортному контролю, мы их соблюдаем. У нас любят на пустом месте создавать свои какие-то идеологемы и свои выводы. Еще раз повторяю: мы руководствуемся экономическим прагматизмом. Выгодно – торгуем, невыгодно – не торгуем. Есть международные обязательства и мы их соблюдаем. Все. Весь вопрос вокруг этого надо конструировать", – резюмировал Шаккалиев.

4 сентября 2024 года Арман Шаккалиев прокомментировал также предложение депутатов вернуть переход на зимнее и летнее время.