350 представителей ведущих университетов Азии и Тихоокеанского региона собрались на саммите в Алматы

В пре-саммите принимают участие аким Алматы Ерболат Досаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, советник президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев.

Фото: Даурен Исаев

Для участия в мероприятии прибыли 350 представителей вузов из 16 стран, таких как Китай, Япония, Малайзия, Индонезия, Индия и другие. Это событие посвящено центральной роли университетов в формировании рынка труда стремительно развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: Даурен Исаев

Фото: Даурен Исаев

Главной темой встречи заявлено развитие динамичного ландшафта и совместные решения: инновационные подходы в области высшего образования стран Центральной Азии.

Фото: Даурен Исаев

В завершение пре-саммита пройдет награждение победителей рейтинга QS World University Rankings 2025. Среди 1500 университетов мира, вошедших в рейтинг, КазНУ им. аль-Фараби занял 163-е место.





Отметим, что сегодня в Алматы сосредоточено 35 вузов, в них учатся более 199 тыс. студентов, из них 124 тыс. иногородние.