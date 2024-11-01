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350 представителей ведущих университетов Азии и Тихоокеанского региона собрались на саммите в Алматы

заседание работа, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:11 Фото: Даурен Исаев
В Алматы начал свою работу пре-саммит, посвященный вопросам высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятие проходит в Казахском Национальном университете имени аль-Фараби, который символизирует прогресс и достижения высшего образования в Казахстане.

В пре-саммите принимают участие аким Алматы Ерболат Досаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, советник президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев.

слушатели, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:11

Фото: Даурен Исаев

Для участия в мероприятии прибыли 350 представителей вузов из 16 стран, таких как Китай, Япония, Малайзия, Индонезия, Индия и другие. Это событие посвящено центральной роли университетов в формировании рынка труда стремительно развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона.

350 представителей ведущих университетов Азии и Тихоокеанского региона собрались на саммите в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:11

Фото: Даурен Исаев

конференция, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:11

Фото: Даурен Исаев

Главной темой встречи заявлено развитие динамичного ландшафта и совместные решения: инновационные подходы в области высшего образования стран Центральной Азии.

конференция, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:11

Фото: Даурен Исаев

В завершение пре-саммита пройдет награждение победителей рейтинга QS World University Rankings 2025. Среди 1500 университетов мира, вошедших в рейтинг, КазНУ им. аль-Фараби занял 163-е место.


Отметим, что сегодня в Алматы сосредоточено 35 вузов, в них учатся более 199 тыс. студентов, из них 124 тыс. иногородние.

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