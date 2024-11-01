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Как прокуроры Жамбылской области добиваются взыскания алиментов

Как прокуроры Жамбылской области добиваются взыскания алиментов, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:26 Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области
Прокуроры Жамбылской области рассказали, что добиваются взыскания алиментов через усиление мер ответственности.

Прокуратурой отмечено отсутствие должного взаимодействия органов полиции, юстиции и палаты частных судебных исполнителей по принятию принудительных мер в отношении должников.

В этой связи поддержаны меры по усилению требований по неотвратимости наказания, в виде привлечения должников к административной или уголовной ответственности.

Как прокуроры Жамбылской области добиваются взыскания алиментов, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:26

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Например, после вмешательства прокуроров за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов привлечены к административной ответственности 73 должников, а в отношении 8 лиц по статье 139 Уголовного кодекса начато досудебное расследование.

Как прокуроры Жамбылской области добиваются взыскания алиментов, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:26

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Это позволило взыскать с должников порядка 15 млн тенге алиментов.

Как прокуроры Жамбылской области добиваются взыскания алиментов, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:26

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Учитывая эффективность указанных мер, прокурором области предложено заключить меморандум между заинтересованными органами, направленный на улучшение эффективности их работы.

Анастасия Московчук
Жамбылская область Казахстан 2024 год Алименты Алименты
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