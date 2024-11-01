Как прокуроры Жамбылской области добиваются взыскания алиментов

Прокуроры Жамбылской области рассказали, что добиваются взыскания алиментов через усиление мер ответственности.

Прокуратурой отмечено отсутствие должного взаимодействия органов полиции, юстиции и палаты частных судебных исполнителей по принятию принудительных мер в отношении должников.

В этой связи поддержаны меры по усилению требований по неотвратимости наказания, в виде привлечения должников к административной или уголовной ответственности.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Например, после вмешательства прокуроров за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов привлечены к административной ответственности 73 должников, а в отношении 8 лиц по статье 139 Уголовного кодекса начато досудебное расследование.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Это позволило взыскать с должников порядка 15 млн тенге алиментов.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Учитывая эффективность указанных мер, прокурором области предложено заключить меморандум между заинтересованными органами, направленный на улучшение эффективности их работы.