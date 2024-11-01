Как прокуроры Жамбылской области добиваются взыскания алиментов
Прокуратурой отмечено отсутствие должного взаимодействия органов полиции, юстиции и палаты частных судебных исполнителей по принятию принудительных мер в отношении должников.
В этой связи поддержаны меры по усилению требований по неотвратимости наказания, в виде привлечения должников к административной или уголовной ответственности.
Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области
Например, после вмешательства прокуроров за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов привлечены к административной ответственности 73 должников, а в отношении 8 лиц по статье 139 Уголовного кодекса начато досудебное расследование.
Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области
Это позволило взыскать с должников порядка 15 млн тенге алиментов.
Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области
Учитывая эффективность указанных мер, прокурором области предложено заключить меморандум между заинтересованными органами, направленный на улучшение эффективности их работы.