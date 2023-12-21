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Законодательство РК

За мошенничество осудили бывшего топ-менеджера Аграрно-кредитной корпорации

За мошенничество осудили бывшего топ-менеджера Аграрно-кредитной корпорации Фото: Zakon.kz
Осужден бывший заместитель директора Актюбинского филиала АО "Аграрно-кредитная корпорация" по факту мошеннических действий. Об этом 21 декабря 2023 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

В АФМ уточнили, что бывший топ-менеджер Аграрно-кредитной корпорации осужден к пяти годам лишения свободы.

В ходе досудебного расследования было установлено, что глава одного крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбаға" на приобретение 277 голов импортного племенного маточного поголовья КРС.

"Заемщику были выделены кредитные средства в сумме 90 млн тенге. После чего осужденный, путем обмана и злоупотребления доверия, ввел в заблуждение главу крестьянского хозяйства о необходимости заключить договор с ТОО для осуществления закупа и доставки скота из России, в действительности не имея реальной возможности совершения таких действий. КХ перечислило на расчетный счет 90 млн тенге, однако данные денежные средства были использованы заместителем директора Актюбинского филиала корпорации в личных целях", – рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Также агентство обратилось к казахстанцам:

"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот АФМ Insider. Анонимность гарантируется".

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