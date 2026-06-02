"Взятка 110 млн тенге": в Алматы задержан глава филиала "дочки" КТЖ

В Алматы задержан директор городского филиала эксплуатационного вагонного депо. В АО "НК "Қазақстан темір жолы" 2 июня 2026 года информацию подтвердили, сообщает Zakon.kz.

Согласно появившейся в Сети информации, директор филиала "Алматинское эксплуатационное вагонное депо" – "Дирекция перевозочного процесса" Аманбаев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере – 110 000 000 тенге.

"Задержание было произведено в рабочем кабинете. После этого Аманбаев был водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции города Алматы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 366 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере)", – пишет Polites News.

В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" сделали заявление в связи с этой информацией.

"В связи с распространением в мессенджерах информации о проводимом компетентными органами досудебном расследовании в отношении директора Алматинского эксплуатационного вагонного депо сообщаем следующее. Руководитель указанного предприятия задержан в рамках уголовного дела 09.04.2026 года. Расследованием охвачен период его деятельности за 2024-2025 годы. Судом санкционирована мера пресечения в виде его содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Также в Алматинском эксплуатационном вагонном депо проводится внутренняя проверка комиссией под руководством комплаенс-службы компании.

"Алматинское эксплуатационное вагонное депо" (ВЧД-25) – это структурное подразделение (филиал) ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" (дочерняя организация АО "НК "Қазақстан темір жолы").

