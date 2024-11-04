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На востоке Казахстана в фотоловушку попал огромный лось

лось видео заповедник, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 11:08 Фото: Instagram/zagpz.vko
Администрация Республиканского государственного учреждения (РГУ) "Западно-Алтайский государственный природный заповедник" представила видео с прогулки величественного лося по лесу. Также специалисты подробно рассказали об этом мощном животном, сообщает Zakon.kz.

Кадры опубликованы на странице заповедника в Instagram 4 ноября 2024 года.

Лоси (лат. Alces) – род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

Специалисты отмечают, что длина тела самца до трех метров, высота в холке до 2,3 метра, длина хвоста 12-13 сантиметров; масса 360-600 килограммов. Самки меньше. По внешнему облику лось заметно отличается от других оленевых. Туловище и шея у него короткие.

"Голова крупная, горбоносая, с нависающей мясистой верхней губой. Под горлом мягкий кожистый вырост ("серьга"), достигающий 25-40 см. Шерсть грубая, буровато-черная; ноги светло-серые, почти белые. Копыта на передних ногах заострены, что позволяет лосю использовать их как оружие в стычках с хищниками вроде волков или медведей", – также говорится в описании.

У самцов огромные лопатообразные рога; их размах достигает 180 см, масса – 20-30 кг. По завершении гона (проходящего в сентябре-октябре), лось сбрасывает рога. В апреле-мае начинают расти новые. Самки безрогие.

Стоит отметить, что сотрудники нацпарков и заповедников в последнее время часто радуют кадрами жизни диких животных. К примеру, на днях удивленный горный козел в Чарынском каньоне залетел в кадр. Кроме того, 31 октября восхитительный сибирский горный козел прошелся перед фотоловушкой на востоке Казахстана. Его можно посмотреть по этой ссылке.

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