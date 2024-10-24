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Депутат оценила работу МЧС Казахстана на минус 5 баллов

Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 11:34 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова оценила работу МЧС Казахстана в текущем году на минус пять баллов, сообщает Zakon.kz.

Она напомнила, что депутатский корпус часто дает оценки действиям государственных органов.

"Сегодня я хочу дать оценку вашему министерству не по шкале от 0 до 5, а по минусовой шкале от 0 до минус 5, на минус 5. Потому что пока гибнут люди во время пожаров, пока гибнут ваши сотрудники, ваше министерство работает в ноль. Ваша задача обезопасить жизни людей", – сказала Ажар Сагандыкова в Мажилисе 24 октября 2024 года.

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов принял эту критику, но считает, что она несправедлива.

"Наши сотрудники, начиная от меня, вице-министров и до рядовых – военнослужащие. Они денно и нощно выполняют свои задачи в полном объеме, несмотря на проблемные вопросы, несмотря на 30-летней давности системное наследие. Они умудряются еще побеждать на этом фронте, они умудряются еще какой-то результат делать, вопреки всем сложностям. Мы ничего не скрываем, обо всем говорим. Я считаю, это победа именно ребят, бойцов, которые служат верой и правдой. Думаю, в преддверии праздника им такую оценку получить будет не очень приятно", – ответил он.

Ранее сообщалось, что МЧС Казахстана купит два дрона для тушения пожаров в высотных зданиях.

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МЧС Казахстана купит два дрона для тушения пожаров в высотных зданиях
Бауыржан Муканов
Мажилис Парламента РК МЧС РК Чингис Аринов 2024 год
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