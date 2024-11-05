Водителей автобусов в Алматы массово штрафовали за превышение скорости

Прокуратура Алматы по поручению Генеральной прокуратуры пресекла необоснованное привлечение владельцев автобусов к административной ответственности с отменой штрафов, сообщает Zakon.kz.

Как объяснили в надзорном органе 5 ноября 2024 года, 17 апреля приказом МВД внесены изменения в правовые акты о снижении скоростного режима до 50 км/ч для автобусов и микроавтобусов в населенном пункте.

"С 29 июля 2024 года камеры АПК "Сергек" перенастроили на фиксацию превышения указанной скорости. Однако информационные знаки на дорогах не были установлены. Указанное повлекло нарушение скоростного режима водителями данной категории транспортных средств. В результате свыше 5 тыс. владельцев получили незаконные предписания об уплате штрафа", – рассказали в прокуратуре.

По актам прокуратуры предписания об уплате штрафа отменили, защитив права 3102 субъектов предпринимательства и 1995 граждан.

"Одновременно разъясняем, что владельцы транспортных средств, несогласные с предписанием об уплате штрафа, вправе самостоятельно обжаловать его в вышестоящий орган (должностному лицу) либо в суд (главы 43-1 и 44-1 КоАП). В свою очередь, исполненные предписания, то есть по которым штраф был уплачен добровольно в размере 50% (дело считается рассмотренным в порядке сокращенного производства), могут быть пересмотрены только по вновь открывшимся обстоятельствам органом, вынесшим такое решение по заявлению лица, привлеченного к ответственности, защитника, представителя", – напомнили в прокуратуре Алматы.

Подробнее о новшествах в ПДД можно узнать здесь.