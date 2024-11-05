Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Замдиректора "Алматы Генплан" осудили на 3,5 года за земельные махинации

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:22 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 5 ноября 2024 года, в Антикоррупционной службе рассказали о приговоре, который вынес суд Медеуского района Алматы. Согласно нему, осужден заместитель генерального директора ТОО "Алматы Генплан" Өмірәліұлы С., сообщает Zakon.kz.

По данным Антикора, он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки должностным лицам городского Управления земельных отношений в сумме 9,6 млн тенге за изменение целевого назначения земельного участка.

"Приговором суда ему назначено три года шесть месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", – говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что приговор суда не вступил в законную силу.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Днем ранее, 4 ноября 2024 года, стало известно, что приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к пяти годам лишения свободы председатель Комитета противопожарной службы МЧС Дербисов Н. и начальник ДЧС Шымкента Жаксибаев М. Также к девяти годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС Жетысуской области Избасаров Б.

Читайте также

Алматы, прокуратура, штрафы водителям автобусов за превышение скорости, отмена
Водителей автобусов в Алматы массово штрафовали за превышение скорости
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Аким ВКО с рабочей поездкой прибыл в Индию
Компания из ВКО построит завод в Индии
Анастасия Московчук
Антикор Антикор Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни
Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: