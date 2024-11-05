Замдиректора "Алматы Генплан" осудили на 3,5 года за земельные махинации

Сегодня, 5 ноября 2024 года, в Антикоррупционной службе рассказали о приговоре, который вынес суд Медеуского района Алматы. Согласно нему, осужден заместитель генерального директора ТОО "Алматы Генплан" Өмірәліұлы С., сообщает Zakon.kz.

По данным Антикора, он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки должностным лицам городского Управления земельных отношений в сумме 9,6 млн тенге за изменение целевого назначения земельного участка.

"Приговором суда ему назначено три года шесть месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", – говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что приговор суда не вступил в законную силу.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Днем ранее, 4 ноября 2024 года, стало известно, что приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к пяти годам лишения свободы председатель Комитета противопожарной службы МЧС Дербисов Н. и начальник ДЧС Шымкента Жаксибаев М. Также к девяти годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС Жетысуской области Избасаров Б.