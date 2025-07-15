Жумангарин: Экономика Казахстана показывает лучший рост за 12 лет

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 15 июля 2025 года озвучил, что за первые шесть месяцев текущего года в Казахстане зафиксирован самый высокий темп роста ВВП за последние 12 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что нестабильная внешнеэкономическая ситуация, характерная для новых времен, а также нарастающая геополитическая напряженность продолжают сдерживать деловую активность во всем мире.

"По прогнозу Международного валютного фонда, рост мировой экономики в 2025 году замедлится до 2,8%. В первом полугодии средняя цена нефти марки Brent составила 71,7 доллара США за баррель. Несмотря на такие серьезные вызовы, экономика Казахстана демонстрирует уверенный рост", – сказал Серик Жумангарин.

Он сообщил, что по итогам января-июня этого года рост экономики достиг показателя в 6,2%, ускорился на 0,2 процентных пункта по сравнению с первыми пятью месяцами.

"Это выше темпов за аналогичный период прошлого года и самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет. Рост в реальном секторе составил 8%, производство услуг выросло на 5,2%. Основные драйверы – транспорт и строительство. Оживилась торговля и продолжается рост горнодобывающей промышленности, сектора обработки – на 5,5%, сельского хозяйства – на 3,7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 19,3%", – дополнил министр.

По его словам, наибольший рост инвестиций наблюдается в сферах, которые формируют экономику будущего: образование – в 3,5 раза, финансовой деятельности – на 86,2%, обрабатывающей промышленности – на 48,9%, здравоохранении – на 32,8%, транспорте – на 16,2%.

"В январе-мае внешнеторговый товарооборот составил 53,5 млрд долларов. Экспорт составил 29,8 млрд долларов, в том числе экспорт обработанных товаров – на 10,2 млрд долларов США. Импорт товаров составил 23,8 млрд долларов США. Несмотря на общее снижение внешней торговли, сохраняется положительный торговый баланс – 6 млрд долларов США", – перечислил Жумангарин.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social письмо главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о том, что с 1 августа 2025 года Соединенные Штаты планируют взимать тариф в 25% с казахстанских товаров. В письме также отмечено, что тариф не будет взиматься, если казахстанские компании решат производить продукцию в США.