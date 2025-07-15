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Экономика и бизнес

Жумангарин: Экономика Казахстана показывает лучший рост за 12 лет

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 09:38 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 15 июля 2025 года озвучил, что за первые шесть месяцев текущего года в Казахстане зафиксирован самый высокий темп роста ВВП за последние 12 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что нестабильная внешнеэкономическая ситуация, характерная для новых времен, а также нарастающая геополитическая напряженность продолжают сдерживать деловую активность во всем мире.

"По прогнозу Международного валютного фонда, рост мировой экономики в 2025 году замедлится до 2,8%. В первом полугодии средняя цена нефти марки Brent составила 71,7 доллара США за баррель. Несмотря на такие серьезные вызовы, экономика Казахстана демонстрирует уверенный рост", – сказал Серик Жумангарин.

Он сообщил, что по итогам января-июня этого года рост экономики достиг показателя в 6,2%, ускорился на 0,2 процентных пункта по сравнению с первыми пятью месяцами.

"Это выше темпов за аналогичный период прошлого года и самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет. Рост в реальном секторе составил 8%, производство услуг выросло на 5,2%. Основные драйверы – транспорт и строительство. Оживилась торговля и продолжается рост горнодобывающей промышленности, сектора обработки – на 5,5%, сельского хозяйства – на 3,7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 19,3%", – дополнил министр.

По его словам, наибольший рост инвестиций наблюдается в сферах, которые формируют экономику будущего: образование – в 3,5 раза, финансовой деятельности – на 86,2%, обрабатывающей промышленности – на 48,9%, здравоохранении – на 32,8%, транспорте – на 16,2%.

"В январе-мае внешнеторговый товарооборот составил 53,5 млрд долларов. Экспорт составил 29,8 млрд долларов, в том числе экспорт обработанных товаров – на 10,2 млрд долларов США. Импорт товаров составил 23,8 млрд долларов США. Несмотря на общее снижение внешней торговли, сохраняется положительный торговый баланс – 6 млрд долларов США", – перечислил Жумангарин.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social письмо главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о том, что с 1 августа 2025 года Соединенные Штаты планируют взимать тариф в 25% с казахстанских товаров. В письме также отмечено, что тариф не будет взиматься, если казахстанские компании решат производить продукцию в США.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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