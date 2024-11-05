В Акмолинской области реализуют проекты по очистке воды и строительству водопроводов

В Буландынском районе комплексно подошли в решению вопроса с питьевой водой: ведутся работы по строительству системы водоснабжения, а также очищают воду, сообщает Zakon.kz.

К примеру, для улучшения инфраструктуры и повышения качества услуг комплексные блок-модули для очистки воды установили в четырех селах как Иванковка, Шубарагаш, Аккаин и Мат. Подробнее рассказали местные исполнительные органы.

"В селах установлены четыре модульных, утепленных здания контейнерного типа поверх бетонной плиты с металлической, утепленной дверью и пластиковыми окнами, защищенными решеткой. Внешний вид контейнера соответствует эстетическим требованиям. Так же установлено энергосберегающее освещение светодиодными лампами. Отапливается здание электрическими конверторными радиаторами с мощностью 2кВт – две штуки, напряжение – 380В. Установлено ограждение санитарной зоны из 3D панелей", – поделился и.о. директора ГКП на ПХВ "Макинск жылу" Азамат Алдабаргенов.

Напомним, районе продолжается работа по реализации поручения Главы Государства об обеспечении населения чистой питьевой водой, чему рады сельчане.

"Для нас очень радостное событие, что установили модули для фильтра воды. У нас в селе не было воды, для нас всегда организовали подвоз воды из близ лежащих сел. Теперь мы можем напрямую набирать воду. Вода очень мягкая, чистая. Спасибо всем, тем кто принимал в этом участие", – поделилась жительница села Иванковка Наталья Гридасова.

Фото: акимат Буландынсого района Акмолинской области

В этом году по району начаты работы по прокладке водопровода в девяти населенных пунктах. В двух уже завершены работы. Жители сел Айнакөл и Қараөзек полностью обеспечены качественной питьевой водой. До этого в вышеназванных селах не было водопровода, к слову, в двух населенных пунктах проживет 2217 человек, и это большая радость для сельчан. В селе Айнакөл было проложено 11 км и селе Қараөзек 14 км водопровода, на сегодня жители сел получили 100% подачу воды.

"Сбылась наша большая и давняя мечта: теперь мы можем пользоваться чистой и доступной водой. Ведь нет жизни без воды. Наши села расположены отдаленно от администрации, поэтому данный вопрос был самым актуальным. В целом, все сельчане радуются, нет предела нашему счастью и благодарности всем, кто принял участие и организовал для нас водопровод", – поблагодарила жительница села Айнаколь Айман Жылкыбаева.

Как проинформировали в районном акимате, на сегодня водопровод проводят в селах Никольск, Новодонецк, Отрадное, Тастыозек, Караозек, Айнаколь, Партизанка, Алаколь-Жанаталап и Макинск. Работы ведутся по утверждённому плану. До конца года завершатся проекты в селах Новодонецк и Тастыозек, объекты будут сданы в эксплуатацию.