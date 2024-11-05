От ливня до метели: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 16 регионах Казахстана на 6 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20, ночью временами 23 м/с.

Днем на юге Алматинской области ожидается сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах временами туман, гололед. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы днем ожидается временами сильный дождь.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, днем на востоке области – гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20, на западе, в центре области временами 23 м/с. В Уральске ночью ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Актобе ночью ожидается сильный снег. Гололед, днем метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Костанае днем временами ожидается сильный снег, утром и днем – гололед, метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на севере, в центре области 23-28 м/с. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке области – туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь. Ветер западный, на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Абайской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере области – туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 15-20 м/с, на западе, в центре области порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Жезказгане ожидаются гололед, метель. Ветер южный, юго-западный, днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Ночью в Атырауской области ожидаются метель, гололед, днем на севере, востоке области –метель, гололед. Ветер северо-западный, порывы 18-23 м/с. В Атырау ночью ожидаются метель, гололед. Ветер северо-западный, порывы 18-23 м/с.

В Караганде днем ожидается метель. Ветер южный, юго-западный, днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

В Кокшетау утром и днем ожидаются гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске днем ожидаются гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днем на севере, в центре Абайской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 15-20 м/с, на западе, в центре области порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 6 ноября 2024 года.

