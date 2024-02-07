В Актюбинской области школьников и студентов временно перевели на дистанционку

Фото: unsplash

Управление образования Актюбинской области предупредило, что 8 февраля 2024 года в связи с неблагоприятными погодными условиями во всех образовательных учреждениях (школы, колледжи) региона обучение будет организовано дистанционно, сообщает Zakon.kz.

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