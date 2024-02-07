В Актюбинской области школьников и студентов временно перевели на дистанционку
Фото: unsplash
Управление образования Актюбинской области предупредило, что 8 февраля 2024 года в связи с неблагоприятными погодными условиями во всех образовательных учреждениях (школы, колледжи) региона обучение будет организовано дистанционно, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, дошкольные организации образования Актюбинской области продолжат работать в обычном режиме, несмотря на непогоду.
"Родители детей, которые не смогут посетить детский сад в эти дни из-за погоды, освобождаются от оплаты за пропущенные дни без предоставления дополнительных справок. Просим родителей заранее уведомлять администрацию детского сада о невозможности посещения ребенком занятий из-за погодных условий", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана из-за гололеда, метели и сильного ветра на 8 февраля объявлено штормовое предупреждение.
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