Майора и лейтенанта юстиции не лишили свободы за хищение 5,8 млн тенге

В Усть-Каменогорске оглашен приговор в отношении сотрудников областного департамента уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикора, экс-заместитель начальника Учреждения №17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию заведомо ложных сведений об отсутствии недвижимости.

"Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе", – сообщили в ведомстве.

Осужденные лишены специальных званий майор и лейтенант юстиции.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Астане огласили приговор бывшему директору филиала АО НК "Казахстан темир жолы" Салмену Амрину.