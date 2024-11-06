Майора и лейтенанта юстиции не лишили свободы за хищение 5,8 млн тенге
Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске оглашен приговор в отношении сотрудников областного департамента уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.
По информации Антикора, экс-заместитель начальника Учреждения №17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию заведомо ложных сведений об отсутствии недвижимости.
"Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе", – сообщили в ведомстве.
Осужденные лишены специальных званий майор и лейтенант юстиции.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что в Астане огласили приговор бывшему директору филиала АО НК "Казахстан темир жолы" Салмену Амрину.
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