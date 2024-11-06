Казахстан и Швейцария достигли важной договоренности по уголовным делам

Казахстан и Швейцария достигли договоренности о взаимной правовой помощи по уголовным делам и возврату незаконно выведенных активов, сообщает Zakon.kz.

5 ноября 2024 года в рамках визита в город Берн (Швейцария) Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов провел переговоры с Генеральным прокурором Швейцарии Штефаном Блаттлером и заместителем директора Федерального офиса юстиции Швейцарии Лоренс Фонтаной Юнго.

По информации Генпрокуратуры РК, стороны обсудили актуальные вопросы международно-правового сотрудничества по уголовным делам и повышения эффективности механизмов возврата незаконно выведенных активов.

"Глава надзорного ведомства проинформировал коллег о проводимых реформах президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, принятии в июле 2023 года закона о возврате государству незаконно выведенных активов, образовании при Генпрокуратуре Казахстана соответствующего комитета, создании специального фонда, который распределяет возвращенный капитал для финансирования важных социально-экономических проектов, способствуя повышению благосостояния народа и восстановлению справедливости. Он отметил, что с 2022 года в Казахстан возвращено более 3,5 млрд долларов", – сообщили в надзорном органе.

Асылов, отмечая важность привлечения иностранных инвестиций, подчеркнул, что прокуратура Казахстана обеспечивает правовую защиту иностранных инвесторов, включая швейцарских, что способствует укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.

Генеральный прокурор Блаттлер и заместитель директора Фонтана Юнго подтвердили свою решимость оказывать Казахстану содействие в вопросах возврата незаконно выведенных активов и дальнейшего развития международного сотрудничества. Представители офиса юстиции Швейцарии поддержали стремление Казахстана присоединиться к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

По итогам визита состоялось подписание Межправительственного меморандума о взаимопонимании о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ от имени Правительства Казахстана подписан Генеральным прокурором, от имени Правительства Швейцарии – заместителем директора Федерального офиса юстиции.

Меморандум отражает стремление обеих стран ускорить и упростить процедуры обмена доказательствами и информацией по уголовным делам, включая возврат незаконно выведенных активов. По мнению генерального прокурора Швейцарии, его подписание значительно усилит партнерство между странами и укрепит совместные усилия в борьбе с финансовыми преступлениями.