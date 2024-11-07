Казахстан находится на вершине "треугольника" Шелкового пути
Мероприятие было организовано мультимедийным СМИ Qalam.global при поддержке Казахстанского совета по международным отношениям.
На встрече Параг Ханна поделился своим видением будущего мировой геополитики, демографии и моделей миграции. По его словам, сейчас особый интерес вызывает динамика взаимоотношений между тремя регионами – "Западная Азия" и страны залива, Юго-Восточная Азия и Центральная Азия.
"Это регионы возможностей. В последние годы отношения между их странами ускоряется. Это новый Шелковый путь и большая часть населения мира живет внутри такого треугольника. И Казахстан находится на его вершине – я бы порекомендовал так рассматривать свое позиционирование", – отмечает ученый.
Фото: Qalam Global
Он также считает, многочисленные миграции в современном мире неизбежны и, как никогда прежде, необходимы. В ближайшие десятилетия люди будут массово покидать перенаселенные регионы мира, в то время как некоторые малонаселенные территории могут значительно вырасти по численности и стать новыми цивилизационными центрами. В этом смысле Ханна отмечает особый потенциал Центральной Азии. Казахстан и его соседи, благодаря своему уникальному географическому положению могут выступать мостом между мировыми державами, способствуя развитию связей и экономического обмена, несмотря на растущую геополитическую напряженность.
"Казахстан однозначно имеет потенциал стать одним из таких крупных цивилизационных центров. Страна уже является магнитом для талантов в регионе. Соответственно, Казахстан может позиционировать себя в качестве хаба для молодых талантов всего мира, численность которых составляет сейчас 4,5 млрд человек", – заявил эксперт.
Фото: Qalam Global
В частности, по мнению ученого, казахстанский город Алматы может стать одним из мировых центров притяжения для молодого поколения "цифровых кочевников" из разных стран, которые переезжают в поисках более безопасного, финансово доступного и климатически устойчивого места для жизни. Алматы с его климатом, инфраструктурой и географическим положением становится привлекательным местом для тех, кто ценит баланс между качеством жизни и свободой передвижения, отметил Параг Ханна.
В контексте глобальных изменений и необходимости устойчивого развития Казахстан демонстрирует высокие показатели в таких ключевых областях, как привлечение прямых иностранных инвестиций, климатическая устойчивость, продовольственная безопасность и промышленный потенциал.
Фото: Qalam Global
Тем не менее, для дальнейшего укрепления своих позиций, по мнению ученого, Казахстану важно развивать валютную стабильность, инновации, продвигать социальный прогресс и устойчивость. Инвестиции в инфраструктуру, улучшение показателей ВВП и поддержка роста в экологическом и технологическом направлениях помогут Казахстану усилить свои конкурентные преимущества и привлечь больше ресурсов, в том числе человеческого капитала, заявил Параг Ханна.