Казахстан находится на вершине "треугольника" Шелкового пути

В Астане прошел public talk cо всемирно известным ученым, геополитиком, футурологом Параг Ханной на тему "Новые шелковые пути в эпоху геополитической напряженности и климатических изменений".

Мероприятие было организовано мультимедийным СМИ Qalam.global при поддержке Казахстанского совета по международным отношениям.

На встрече Параг Ханна поделился своим видением будущего мировой геополитики, демографии и моделей миграции. По его словам, сейчас особый интерес вызывает динамика взаимоотношений между тремя регионами – "Западная Азия" и страны залива, Юго-Восточная Азия и Центральная Азия.

"Это регионы возможностей. В последние годы отношения между их странами ускоряется. Это новый Шелковый путь и большая часть населения мира живет внутри такого треугольника. И Казахстан находится на его вершине – я бы порекомендовал так рассматривать свое позиционирование", – отмечает ученый.

Фото: Qalam Global

Он также считает, многочисленные миграции в современном мире неизбежны и, как никогда прежде, необходимы. В ближайшие десятилетия люди будут массово покидать перенаселенные регионы мира, в то время как некоторые малонаселенные территории могут значительно вырасти по численности и стать новыми цивилизационными центрами. В этом смысле Ханна отмечает особый потенциал Центральной Азии. Казахстан и его соседи, благодаря своему уникальному географическому положению могут выступать мостом между мировыми державами, способствуя развитию связей и экономического обмена, несмотря на растущую геополитическую напряженность.

"Казахстан однозначно имеет потенциал стать одним из таких крупных цивилизационных центров. Страна уже является магнитом для талантов в регионе. Соответственно, Казахстан может позиционировать себя в качестве хаба для молодых талантов всего мира, численность которых составляет сейчас 4,5 млрд человек", – заявил эксперт.

Фото: Qalam Global

В частности, по мнению ученого, казахстанский город Алматы может стать одним из мировых центров притяжения для молодого поколения "цифровых кочевников" из разных стран, которые переезжают в поисках более безопасного, финансово доступного и климатически устойчивого места для жизни. Алматы с его климатом, инфраструктурой и географическим положением становится привлекательным местом для тех, кто ценит баланс между качеством жизни и свободой передвижения, отметил Параг Ханна.

В контексте глобальных изменений и необходимости устойчивого развития Казахстан демонстрирует высокие показатели в таких ключевых областях, как привлечение прямых иностранных инвестиций, климатическая устойчивость, продовольственная безопасность и промышленный потенциал.

Фото: Qalam Global

Тем не менее, для дальнейшего укрепления своих позиций, по мнению ученого, Казахстану важно развивать валютную стабильность, инновации, продвигать социальный прогресс и устойчивость. Инвестиции в инфраструктуру, улучшение показателей ВВП и поддержка роста в экологическом и технологическом направлениях помогут Казахстану усилить свои конкурентные преимущества и привлечь больше ресурсов, в том числе человеческого капитала, заявил Параг Ханна.