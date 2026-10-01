Полицейский пошел на преступление ради 270 тысяч тенге

В Уральске осудили бывшего сотрудника полиции за мошенничество с использованием служебного положения, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказался экс-инспектор отдела миграционной службы Управления полиции Уральска, старший лейтенант.

"Судом установлено, что Ж., занимая должность инспектора миграционной службы и являясь должностным лицом, осуществлял контроль за соблюдением миграционного законодательства. В феврале 2025 года в ходе проведения проверочных мероприятий установил, что временно зарегистрированный иностранный гражданин фактически не проживает по месту регистрации и занимается частным извозом", – рассказали 1 октября 2026 года в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

Используя эту ситуацию, полицейский решил не принимать положенные меры и нажиться на иностранце.

Под предлогом оказания помощи в решении вопросов, связанных с его пребыванием в Казахстане, а также обещая оказать содействие в оформлении разрешения на временное проживание другому иностранцу, страж порядка выудил у них деньги. Иностранцы перечислили 270 000 тенге на банковские счета третьих лиц.

При этом фактически полицейский не собирался исполнять обещания.

Впоследствии один из иностранцев при выезде из Казахстана был задержан пограничным нарядом и по решению суда выдворен за пределы страны за нарушение миграционного законодательства.

Приговором суда экс-инспектор признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 700 000 тенге , то есть в десятикратном размере от полученной суммы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Штраф подлежит уплате в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу.

В Уральске также вынесли приговор казахстанцу, который вывел в США почти миллиард тенге.