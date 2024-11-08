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Законодательство РК

Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну

Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 18:05 Фото: polisia.kz
В Департаменте полиции на транспорте РК 8 ноября 2024 года рассказали о нарушениях, связанных с двойным гражданством и наказанием за это, сообщает Zakon.kz.

Так, сотрудниками ДП за 10 месяцев текущего года за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 3022 иностранца, из которых по решению суда из страны выдворены 977 человек.  


"Выявлено 375 лиц с двойным гражданством, по ним приняты соответствующие меры. Сотрудниками миграционной службы линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы совместно с ПС КНБ РК была выявлена 32-летняя гражданка США, нарушившая законодательство Казахстана о гражданстве. Правонарушительница привлечена к административной ответственности за несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства. Решением суда женщина выдворена за пределы РК с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на пять лет", – сообщили в ДП на транспорте.

Аналогичное правонарушение – двойное гражданство – также выявлено у трех граждан Российской Федерации в аэропорту Алматы. Постановлением суда двое из них подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы РК, а последний оштрафован на 200 МРП (516 880 тенге).

Похожий случай произошел в Костанайской области, где на границе выявили молодую женщину с двойным гражданством, теперь ей запрещен въезд на территорию страны в течение пяти лет.

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