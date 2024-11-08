Неутешительный прогноз погоды: во всех областях объявлено штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 9 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман, ночью – гололед. В Кызылорде ночью ожидается гололед.



В Костанае днем ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидаются снег, гололед, метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, метель, ночью и утром на западе, севере области – туман. 10 ноября ночью ожидаются снег, метель, днем – осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. 9 ноября ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более, 10 ноября 15-20 м/с, на севере, юге, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

На востоке, в горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау днем ожидается метель. Ветер юго-западный, утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем в Акмолинской области ожидается снег, ночью на западе, севере, юге области – метель, днем – метель. 10 ноября ожидается снег, на севере, востоке области – сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 9 ноября ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области 30 м/с и более. 10 ноября 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

В Петропавловске днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Днем в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. 10 ноября ночью ожидаются снег, метель, гололед, днем – осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 9 ноября ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более, 10 ноября 15-20 м/с, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Днем на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. 10 ноября в городе ночью ожидаются снег, метель, гололед, днем – осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. 10 ноября ночью на западе, севере области ожидаются снег, метель, гололед, днем – осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

10 ноября в Карагандинской области ожидается снег, на севере, востоке области – сильный снег. Метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

10 ноября на юге, севере, востоке Улытауской области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на юге, севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Семее ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.



На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Днем на юге Улытауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается гололед.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается гололед.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидается туман

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

Ночью на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 18 м/с.



На юге, в горных районах Алматинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды в предстоящую субботу, 9 ноября 2024 года.

