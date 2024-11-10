Из-за снегопада в Костанайской области сельчанка не смогла добраться в больницу: на помощь пришли спасатели

В Костанайской области спасатели МЧС доставили в больницу женщину с переломом ноги. Из-за непогоды она не смогла самостоятельно добраться к медикам, сообщает Zakon.kz.

Инциндент случился в селе Новоселовка Карасуского района, где женщина 1956 года рождения получила травму ноги.

"Неблагоприятные погодные условия и дороги, запорошенные снегом, осложнили транспортное сообщение до районной больницы. Получившие от сельской администрации сигнал, спасатели совместно с представителями местных исполнительных органов незамедлительно выдвинулись на помощь", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Слаженная работа позволила в кратчайшие сроки организовать транспортировку пострадавшей в медицинское учреждение, где ей оказали необходимое лечение.

Фото: МЧС РК

Ранее сообщалось, что ухудшение погодных условий, которое отмечается 9 и 10 ноября на территории Акмолинской области, прибавило работы местным полицейским. Чтобы не допустить аварий, которые возможны во время большого скопления машин на трассах, сотрудникам батальона и роты патрульной полиции ДП региона пришлось организовать сопровождение трех автомобильных колонн.