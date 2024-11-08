Как безопасно передвигаться по зимним дорогам: советы МВД

Сегодня, 8 ноября 2024 года, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана обратилось к участникам дорожного движения. Специалисты напомнили, что с изменением погодных условий возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, продолжили в МВД, важно соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и помнить о безопасном поведении на дорогах.

"Скользкие и обледенелые участки, ограниченная видимость, воздействие погодных условий на характеристики автомобиля – все это может стать причиной аварий. Убедитесь в технической исправности автомобиля! Проверьте состояние тормозной системы, щеток, стеклоочистителей, а также уровень жидкости омывателя, так как видимость может резко ухудшаться из-за снега и льда". Старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова

Также в МВД настоятельно рекомендуют использовать зимнюю резину.

"Она обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и позволяет вашим колесам противостоять скольжению на гололеде. Согласно Техрегламенту в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, неукомплектованных зимними шинами. Соблюдайте дистанцию! В зимнее время необходимо увеличить расстояние до впереди идущего транспортного средства. На скользкой дороге тормозной путь может увеличиваться в несколько раз. Будьте внимательны к другим участникам движения!" Актоты Боранова

Пешеходы также нуждаются во внимании и понимании.

"Помните, что даже малейшая ошибка может иметь серьезные последствия. Скорость – не друг, а враг! Снижайте скорость, учитывая неблагоприятные погодные условия. Быстрая езда может стать причиной потери контроля над автомобилем. Планируйте свой маршрут заранее! Изучите прогноз погоды и выбирайте дороги, также внимательно следите за уведомлениями о закрытии загородных дорог. В случае их ухудшения ограничьте выезд за пределы населенных пунктов. Осторожно с торможением! На скользких дорогах лучше использовать плавные и постепенные торможения. Избегайте резких движений. Соблюдение ПДД – это ваша ответственность и проявление заботы о жизни и здоровье других людей. Берегите себя и удачи на зимних дорогах!" Актоты Боранова

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в городе пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Из-за этого мероприятия 8, 9 и 10 числа будет перекрыта часть улицы Сатпаева.

