В Алматы пройдет выставка банкнот и монет национальной валюты

В Алматы в арт-пространстве JusanVibe 14 ноября в 11:00 пройдет выставка банкнот тенге и коллекционных и инвестиционных монет Национального банка РК. Экспозиция приурочена к празднованию Дня национальной валюты – тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального банка РК, мероприятие пройдет в Алматы по адресу пр. Аль-Фараби, 36. Выставка продлится до 22 ноября включительно.

Посетить выставку могут все желающие с 09:00 до 18:00, за исключением выходного дня 17 ноября (воскресенье).

Основная цель экспозиции – познакомить широкую аудиторию с историей национальной валюты тенге, новой серией банкнот "Сакский стиль", инвестиционными и коллекционными монетами НБК.

"Концепт выставки предусматривает две тематические экспозиции – банкнот тенге и инвестиционных и коллекционных монет НБК. В зоне, посвященной истории банкнот нацвалюты, посетители выставки могут ознакомиться с образцами банкнот всех серий, изучить историю создания тенге", – уточняется в сообщении.

Кроме того, на выставке будут представлены вышедшие в обращение банкноты серии "Сакский стиль" – 5 тыс. и 10 тыс. тенге.





Во второй зоне будет представлена: подборка коллекционных монет самых популярных серий, демонстрация монет с уникальным концептом и дизайном из золота, серебра, а также недрагоценных металлов.





Отмечается, что экспонаты выставки охватывают ключевые культурные, политические и исторические периоды становления и развития страны и ее национальной валюты, а также отражают обычаи и традиции нашего народа.





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