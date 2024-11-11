Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы пройдет выставка банкнот и монет национальной валюты

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 18:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы в арт-пространстве JusanVibe 14 ноября в 11:00 пройдет выставка банкнот тенге и коллекционных и инвестиционных монет Национального банка РК. Экспозиция приурочена к празднованию Дня национальной валюты – тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации Национального банка РК, мероприятие пройдет в Алматы по адресу пр. Аль-Фараби, 36. Выставка продлится до 22 ноября включительно.
Посетить выставку могут все желающие с 09:00 до 18:00, за исключением выходного дня 17 ноября (воскресенье).
Основная цель экспозиции – познакомить широкую аудиторию с историей национальной валюты тенге, новой серией банкнот "Сакский стиль", инвестиционными и коллекционными монетами НБК.
"Концепт выставки предусматривает две тематические экспозиции – банкнот тенге и инвестиционных и коллекционных монет НБК. В зоне, посвященной истории банкнот нацвалюты, посетители выставки могут ознакомиться с образцами банкнот всех серий, изучить историю создания тенге", – уточняется в сообщении.
Кроме того, на выставке будут представлены вышедшие в обращение банкноты серии "Сакский стиль" – 5 тыс. и 10 тыс. тенге.

Во второй зоне будет представлена: подборка коллекционных монет самых популярных серий, демонстрация монет с уникальным концептом и дизайном из золота, серебра, а также недрагоценных металлов.

Отмечается, что экспонаты выставки охватывают ключевые культурные, политические и исторические периоды становления и развития страны и ее национальной валюты, а также отражают обычаи и традиции нашего народа.

Ранее сообщалось, что Нацбанк изменил программу льготного ипотечного кредитования "7-20-25".

Читайте также

штормовое предупреждение
Какие сюрпризы приготовила природа казахстанцам на вторник
назначение
В Казахстане назначен новый председатель Комитета по делам спорта и физической культуры
непогода в Астане
Как коммунальщики борются с последствиями снегопада в Астане
Аймира Муксулова
Банки Нацбанк РК Алматы Казахстан 2024 год Тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Куандык Бишимбаев, Салтанат Нукенова, судебный процесс
В КУИС прокомментировали "побег" Куандыка Бишимбаева
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Жена 79-летнего Петросяна показала их годовалую дочку, Брухунова
Жена 79-летнего Петросяна поделилась редким фото их годовалой дочки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: