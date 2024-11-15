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Новую золотую монету представил Нацбанк Казахстана

Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 10:46 Фото: pixabay
15 ноября 2024 года Национальный банк Казахстана (НБК) в честь празднования дня национальной валюты – тенге объявляет о планах по запуску в I квартале 2025 года нового проекта "Цифровая инвестиционная монета", сообщает Zakon.kz.

В монетарном регуляторе подчеркнули, что золотые инвестиционные монеты можно будет приобретать и продавать online в любое время и из любой точки мира.

"Стоимость инвестиционной монеты в цифровом эквиваленте будет рассчитываться в тенге на основе веса и цены золота, установленной LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов), и обменного курса доллара к тенге, установленного Национальным банком", – заявили в пресс-службе НБК.

Реализация монет будет осуществляться в мобильном приложении TABYS биржи Astana International Exchange (AIX).

"В рамках проекта "Цифровая инвестиционная монета" монеты можно будет покупать, продавать обратно Национальному банку, дарить, а также при накоплении их достаточного количества обменять на физическую золотую инвестиционную монету в территориальных филиалах Национального банка".Пресс-служба НБК

Специально для проекта разработан эксклюзивный дизайн новой инвестиционной монеты ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 гр.

Нацбанк Казахстана представит уникальную цифровую инвестиционную монету в 2025 году, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 10:46

Фото: nationalbank.kz

Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии "Культовые животные – тотемы кочевников". Инвестиционная монета ÚKI доступна к покупке только через мобильное приложение "TABYS".

В Нацбанке уточнили, что монеты будут выпускаться в блистерах.

Нацбанк Казахстана представит уникальную цифровую инвестиционную монету в 2025 году, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 10:46

Фото: nationalbank.kz

Информация о точной дате запуска проекта будет дополнительно размещена на официальном интернет-ресурсе Национального банка.

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Ежегодно 15 ноября отмечается День национальной валюты, и в 2024 году тенге исполняется 31 год. Как менялась и развивалась в течение этих лет казахстанская валюта, можете узнать в нашем материале.

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