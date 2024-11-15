Новую золотую монету представил Нацбанк Казахстана
В монетарном регуляторе подчеркнули, что золотые инвестиционные монеты можно будет приобретать и продавать online в любое время и из любой точки мира.
"Стоимость инвестиционной монеты в цифровом эквиваленте будет рассчитываться в тенге на основе веса и цены золота, установленной LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов), и обменного курса доллара к тенге, установленного Национальным банком", – заявили в пресс-службе НБК.
Реализация монет будет осуществляться в мобильном приложении TABYS биржи Astana International Exchange (AIX).
"В рамках проекта "Цифровая инвестиционная монета" монеты можно будет покупать, продавать обратно Национальному банку, дарить, а также при накоплении их достаточного количества обменять на физическую золотую инвестиционную монету в территориальных филиалах Национального банка".Пресс-служба НБК
Специально для проекта разработан эксклюзивный дизайн новой инвестиционной монеты ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 гр.
Фото: nationalbank.kz
Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии "Культовые животные – тотемы кочевников". Инвестиционная монета ÚKI доступна к покупке только через мобильное приложение "TABYS".
В Нацбанке уточнили, что монеты будут выпускаться в блистерах.
Фото: nationalbank.kz
Информация о точной дате запуска проекта будет дополнительно размещена на официальном интернет-ресурсе Национального банка.
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