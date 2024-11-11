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Строительство жилья в Таразе идет полным ходом

жилые дома, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 21:53 Фото: медиа-центр акимата города Тараза
Новые архитектурные сооружения не только украшают древний город Тараз, но и положительно влияют на комфортную жизнь жителей. Так, в микрорайоне Ұлы дала (15), ставшем гигантской строительной площадкой, в данное время строятся 34 многоэтажных жилых дома, сообщает Zakon.kz.

Из них полностью завершено строительство 10 домов, 17 планируется завершить в конце текущего года. А остальные семь жилых домов перейдут на 2025 год.

Также в жилом массиве в конце улицы Асанбая Аскарова (16-й микрорайон) начаты строительно-монтажные работы 16 домов. На сегодняшний день в эксплуатацию принято шесть жилых домов.

строительство, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 21:53

Фото: медиацентр акимата города Тараза

Кроме того, согласно договору в сфере государственного строительства, до конца текущего года планируется завершить строительство шести жилых домов. В связи с данным договором строительные работы по четырем жилым домам, находящимся в ведении ТОО "Агроспецстрой", перейдут на 2025 год. Кроме того, в этом году готовится проектно-сметная документация на 66 жилых домов.

строительство, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 21:53

Фото: медиацентр акимата города Тараза

Особо стоит отметить, что в текущем году в микрорайоне Аулие-Ата (14) также был забит колышек под большое строительство. В соответствии с проектно-сметной документацией здесь планируется строительство 22 жилых домов, уже получено экспертное заключение. Проектное учреждение – ТОО "Капитал Проект".

строительство, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 21:53

Фото: медиацентр акимата города Тараза

В настоящее время определены подрядные организации, заключен договор. А по техническому надзору проходит конкурс госзакупок и заключается контракт.

строительство, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 21:53

Фото: медиацентр акимата города Тараза

На сегодняшний день начаты строительно-монтажные работы на данных объектах. По проекту предусмотрено проведение внутриплощадочных инженерных сетей.

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