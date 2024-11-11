Строительство жилья в Таразе идет полным ходом
Из них полностью завершено строительство 10 домов, 17 планируется завершить в конце текущего года. А остальные семь жилых домов перейдут на 2025 год.
Также в жилом массиве в конце улицы Асанбая Аскарова (16-й микрорайон) начаты строительно-монтажные работы 16 домов. На сегодняшний день в эксплуатацию принято шесть жилых домов.
Фото: медиацентр акимата города Тараза
Кроме того, согласно договору в сфере государственного строительства, до конца текущего года планируется завершить строительство шести жилых домов. В связи с данным договором строительные работы по четырем жилым домам, находящимся в ведении ТОО "Агроспецстрой", перейдут на 2025 год. Кроме того, в этом году готовится проектно-сметная документация на 66 жилых домов.
Фото: медиацентр акимата города Тараза
Особо стоит отметить, что в текущем году в микрорайоне Аулие-Ата (14) также был забит колышек под большое строительство. В соответствии с проектно-сметной документацией здесь планируется строительство 22 жилых домов, уже получено экспертное заключение. Проектное учреждение – ТОО "Капитал Проект".
Фото: медиацентр акимата города Тараза
В настоящее время определены подрядные организации, заключен договор. А по техническому надзору проходит конкурс госзакупок и заключается контракт.
Фото: медиацентр акимата города Тараза
На сегодняшний день начаты строительно-монтажные работы на данных объектах. По проекту предусмотрено проведение внутриплощадочных инженерных сетей.