Как выглядит новая форма военнослужащих Казахстана

В Казахстане впервые осуществлен переход военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований на полевую форму единой расцветки и единого фасона. Об этом 12 ноября 2024 года заявили в Министерстве обороны РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в оборонном ведомстве, в новой форме улучшена функциональность и комфорт – введен воротник-стойка для защиты от ветра, убраны лишние детали, карманы стали более функциональными.

"Повысились маскировочные свойства формы. Они учитывают особенности климата и географические особенности местности. Новая ткань обладает водоупорными, морозостойкими и ветрозащитными свойствами. Отличительные знаки теперь крепятся к форме с помощью липучек типа Velcro. Появилась куртка демисезонная полевая с капюшоном и полевой свитер с воротником", – проинформировали в пресс-службе МО РК, опубликовав фото образцов новой формы военнослужащих.

Также сообщается, что в зимнюю форму одежды внесены кардинальные изменения – изменен состав ткани, улучшена функциональность утепленных штанов, введена флисовая шапка и шарф-труба.

"Введены ботинки (кроссовки) тактические при ношении летней формы одежды для органов военного управления и ботинки с высоким берцем песочного цвета". Пресс-служба МО РК

В оборонном ведомстве заверили, что оптимизация норм снабжения позволит ежегодно экономить 140 млн тенге.

О том, что в Казахстане вводится единая форма для военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, стало известно 23 января 2024 года.