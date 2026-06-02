Казахстанцев стало больше – названа точная численность населения

Бюро национальной статистики предоставило актуальные данные по численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Население страны продолжает расти. По состоянию на 1 мая 2026 года в стране проживало 20 562 993 человек (на 1 апреля казахстанцев насчитывалось 20 547 909). С начала года общий прирост населения составил 63 171 человек, в том числе естественный – 57 178, миграция – 5993.

Число жителей в городах выросло и составило 13 153 726 (на 1 апреля – 13 137 950), а вот сельское население сократилось, составив 7 409 267 человек (на 1 апреля – 7 409 959).

Продолжает расти население крупных мегаполисов страны. Так, в Алматы, который лидирует по численности проживающих в нем людей, население на 1 мая 2026 года официально составило 2 362 463 человек (на 1 апреля – 2 359 052). Далее идет Астана – 1 668 750 человек (на 1 апреля – 1 662 755), в Шымкенте насчитали 1 305 620 человек.

Самым населенным регионом страны остается Туркестанская область – 2 149 205 человек. Самой малонаселенной остается область Улытау – 219 049 жителей.

