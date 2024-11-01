Метель, гололед и туман: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 2 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается гололед. Ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Улытауской области ожидается туман, гололед. Ветер западный, юго-западный ночью на севере области, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Жетысуской области ветер юго-восточный на востоке, в горных районах области порывы 17-22 м/с.

По Атырауской области ожидается ветер юго-западный порывы 18-23, на севере области временами 28 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-западный порывы 18-23 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20, днем порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный 15-20, днем на западе, юге, севере области порывы 23-28 м/с. В Уральске ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Абайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.

Утром и днем в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на северо-востоке, юге, в центре области 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ночью на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, южный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере, юге области ожидается низовая метель. Ночью на западе, севере, юге области, днем на востоке, западе области ожидается гололед. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать гражданам от погоды в предстоящую субботу, 2 ноября 2024 года.