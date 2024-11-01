Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Метель, гололед и туман: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 20:15 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 2 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается гололед. Ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Улытауской области ожидается туман, гололед. Ветер западный, юго-западный ночью на севере области, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Жетысуской области ветер юго-восточный на востоке, в горных районах области порывы 17-22 м/с.

По Атырауской области ожидается ветер юго-западный порывы 18-23, на севере области временами 28 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-западный порывы 18-23 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20, днем порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный 15-20, днем на западе, юге, севере области порывы 23-28 м/с. В Уральске ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Абайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.

Утром и днем в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на северо-востоке, юге, в центре области 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ночью на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, южный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере, юге области ожидается низовая метель. Ночью на западе, севере, юге области, днем на востоке, западе области ожидается гололед. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать гражданам от погоды в предстоящую субботу, 2 ноября 2024 года.

Читайте также

Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора
Депутат потребовала разобраться с вывозом сортированного мусора в Астане
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Почему в Казахстане нет пособия по безработице
погода в Казахстане на ноябрь
Каким будет ноябрь, рассказали казахстанские синоптики
Елена Беляева
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Прогноз погоды Снегопады Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: