Сильные осадки, метель и гололед ожидаются почти по всему Казахстану
Фото: Zakon.kz
Непогода накроет практически весь Казахстан в предстоящую среду, 13 ноября 2024 года. Об этом говорится в прогнозе погоды, который корреспонденту Zakon.kz предоставили специалисты РГП "Казгидромет".
По данным гидрометцентра, только западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут осадки, на юге, юго-востоке страны – сильные осадки (дождь и снег), на севере, востоке ожидается снег... По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке – с метелью, на юге, юго-востоке – гололед, на западе, юге, юго-востоке страны – туман".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики поделились обновленным прогнозом погоды по Алматы, Астане и Шымкенту на ближайшие три дня – с 13 по 15 ноября 2024 года.
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