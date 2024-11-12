Сильные осадки, метель и гололед ожидаются почти по всему Казахстану

Фото: Zakon.kz

Непогода накроет практически весь Казахстан в предстоящую среду, 13 ноября 2024 года. Об этом говорится в прогнозе погоды, который корреспонденту Zakon.kz предоставили специалисты РГП "Казгидромет".

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