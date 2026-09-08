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Мир

Мужчина "спрятал" автомобиль на крыше своего дома, чтобы его не угнали

Дома, крыша, шифер, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 06:53 Фото: pexels
Житель Индии с помощью крана поднял на крышу дома внедорожник из-за опасений угона. Как долго он там пробудет неизвестно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NDTV, предположительно, владелец Mahindra Scorpio из Бихара собирался уехать за границу по работе и побоялся оставлять внедорожник на парковке внизу. Вместо того чтобы переставить его на платную парковку или оставить у родственника, он распорядился поднять машину над домом с помощью спецтехники. Так он решил спрятать богатство от посторонних глаз.

После того как видео с подъемом автомобиля распространилось в интернете у многих возникли опасения сможет ли владелец без повреждений спустить машину на землю, а также, что будет при сильной жаре или дожде с техникой.

В Казахстане десятки автолюбителей заплатили за ремонт машин, но остались без денег и обещанных услуг.

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Камила Салкымбаева
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