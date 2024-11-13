Минспорта разработало законопроект об изменении системы отбора спортивных дисциплин

Министерство туризма и спорта разработало законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также предотвращения избыточного законодательного регулирования".

Документ предусматривает введение новой системы отбора спортивных дисциплин в стране. Согласно законопроекту, приоритетные виды спорта будут отбираться не по мировым рейтингам, а на основе результатов выступлений национальных сборных команд на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.

Эти изменения направлены на уточнение приоритетов в подготовке спортивных сборных Казахстана и создание системы, основанной на результатах на международной арене. Таким образом, будет реализована конкретная и ориентированная на результат политика, которая позволит повысить конкурентоспособность казахстанских спортсменов на международных соревнованиях.

"Этот законопроект направлен на внедрение инноваций в спортивной сфере, повышение эффективности и обеспечение высоких результатов спортивных сборных Казахстана на международных турнирах. Мы рассматриваем результаты на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх в качестве основного ориентира и стремимся вывести спортивную сферу нашей страны на новый уровень", – подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

Принятие данного законопроекта позволит усовершенствовать систему развития спорта в стране и обеспечит достижение Казахстаном выдающихся результатов на мировой спортивной арене.

Отметим, что сегодня, 13 ноября, в Мажилисе этот законопроект одобрили в первом чтении.