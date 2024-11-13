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Законодательство РК

Мажилис одобрил законопроект, направленный на определение приоритетных видов спорта и их финансирование

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 12:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 13 ноября 2024 года одобрили в первом чтении законопроект по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект направлен на:

  • определение приоритетных видов спорта и их финансирование;
  • исключение системы ранжирования видов спорта;
  • взаимодействие с субъектами физической культуры и спорта.

Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" и четыре закона:

  • в Закон "О физической культуре и спорте" относительно введения понятий "спортивная медицина", "физкультурно-спортивное общество", "национальные стандарты спортивной подготовки"; уточнения терминов "спорт высших достижений", "приоритетные виды спорта", "Паралимпийские игры", "команды Республики Казахстан по видам спорта", "команды областей, городов республиканского значения и столицы", "главный тренер национальной команды Республики Казахстан по виду спорта";
  • в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" в части уточнения дефиниции "спортивная медицина";
  • в Закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" в части уточнения компетенции акимата области, города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) акимата;
  • в Закон "О туристской деятельности в Республике Казахстан" по уточнению основных принципов, целей и задач государственного регулирования туристской деятельности; компетенции уполномоченного органа;
  • в Закон "Об обязательном страховании туриста" в части дополнения принципа обязательного страхования туриста по обеспечению защиты имущественных интересов и прав застрахованного.
"Вместе с тем предусмотрены нормы, направленные на развитие спортивной медицины; разработку и утверждение стандартов подготовки спортсменов; установление минимального возраста для занятий физической культурой и спортом; а также на исключение излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм", – говорится в заключении по проекту закона.

7 ноября 2024 года сенатор Дархан Кыдырали предложил принять специальный закон о футболе в Казахстане.

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