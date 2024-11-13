Карагандинский кинотеатр признали памятником истории и культуры и вернули государству

Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области рассмотрел дело о возврате кинотеатра им. Ленина в Караганде в собственность государства, сообщает Zakon.kz.

В 1998 году областной акимат присвоил ему статус памятника истории и культуры. Но уже в 1999 году статус отменили, здание продали. В последующем кинотеатр перепродали дважды.

В 2001 года акимат отменил решение об исключении кинотеатра из статуса памятника истории и культуры. А сегодня, 13 ноября, специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области признал все три договора купли-продажи недействительными, так как кинотеатр является памятником истории и культуры, то есть исключительной собственностью Республики Казахстан.

"Согласно решению акима кинотеатр является памятником истории и культуры, то есть исключительной собственностью Республики Казахстан и не подлежал приватизации. (...) Предоставление покупателям кинотеатра незаконных льгот и преимуществ нашло в суде свое подтверждение. Кроме того, продажа кинотеатра не была согласована с уполномоченным органом по управлению коммунальной собственностью области. ЗАО "К." свои обязательства по инвестированию в строительство и введению в действие мультиплекса в полном объеме не исполнил, какое-либо строительство гостиницы, бильярдного клуба, фитнес-центра, бизнес-центра, расчетно-кассового отдела, магазинов не осуществил", – заявили в суде.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Построенный в 1960 году кинотеатр был знаковым местом Караганды. Последние годы здание пустует.

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