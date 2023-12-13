Сносить нельзя оставить? Где поставить запятую в споре жильцов с ГАСКом, решает экономический суд в Караганде

В Караганде могут снести новый дом. Непростую синтаксическую, и в тоже время социальную задачу сейчас решает специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

С иском к Фемиде обратилось управление государственного архитектурно-строительного контроля, требуя снести пятиэтажный кирпичный дом, построенный в 2023 году.

Без новых квартир могут остаться 40 семей. Люди возмущены исковыми требованиями государственного органа, отмечая при этом, что все внесли 100 % оплату за свои квадратные метры и не намерены их лишаться. Стоимость квартир в многоэтажном доме "Батыр" жилого комплекса "Хан" варьировалась от 15 до 30 миллионов тенге. Новоселье люди должны были справить в 2023 году. Дом готов к эксплуатации, необходимо только подключить коммуникации, рассказывают жильцы.





У Дианы Оспановой трое детей. Семья отдала все накопления за новую квартиру. Деньги собирали много лет, чтобы купить именно в новостройке.

"Хотят нести дом. Мы ждем, когда получим ключи, а получается вот. Уже идет решение к тому, что хотят снести. Тут пострадает только народ. Около 30 миллионов тенге личных денег. Мы хотели квартиру в новом доме для детей своих, для будущего наших детей, чтобы жили в красивом районе в новом доме. Чтобы дети в безопасности играли. Для этого мы покупали новые дома," – поделилась Диана Оспанова.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

На встречу с журналистами около новостройки пришли около 30 семей. Люди просят государственные органы обратить на них внимание и разрешить проблему.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Меня здесь полностью все устраивает. И мы не ожидали, что попадем в такую историю. При том, что ГАСК - это государственная компания, мы думали они должны пойти навстречу. Застройщик в каких-то моментах допустил ошибки, он за это заплатил штрафы. Мы не дадим снести дом, потому что здесь есть много многодетных семей и дети с инвалидностью, здесь простые люди. Мы по 30, по 20 лет собирали деньги", – говорит собственник квартиры в ЖД "Батыр" Серик Айжанов.





Акимат города Караганды в свою очередь отмечает, что решение УГАСК (управления государственного архитектурно-строительного контроля) Карагандинской области иск в суд комментировать не может. Однако местные власти выдали земельный участок застройщику именно для возведения дома.

"Нами в лице акимата города Караганды полное содействие произведено. Архитектурное планировочное задание выдано, земельные участки приведены в соответствие, откорректированы проекты детальной планировки, соответствующие внесение изменения были произведены и эскизные проекты были согласованы. Также на суде это все было предоставлено, все документы. Местный исполнительный орган со своей стороны все разрешения дал, мы как бы не против данной застройки, полностью поддерживаем," – пояснил в интервью журналистам заместитель руководителя ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Караганды" Жандос Ысқақ.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Строили, несмотря на предупреждения

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области свою принципиальную позицию по новому дому подтвердили: признать самовольной постройкой, осуществить снос.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Возведение пятиэтажного кирпичного строения началось в 2022 году. Специалисты ГАСК сообщили, что предупреждали застройщика о своевременном предоставлении всех документов.

"Нарушен был закон в части начала строительных работ без проектно-сметной документации, без уведомления о начале строительно-монтажных работ, так же устанавливается факт, что отсутствовало сопровождение авторско-технического надзора до четвертого этажа. В апреле 2023 года застройщики ЖК "Хан" направили уведомление о начале строительства, указав проект, который прошел частную экспертизу и так же указав договоры с подрядчиком о техническом и авторском надзоре. На сегодня документы есть. Но до четвертого этажа эти работы проводились без документов. Назначена судебно-техническая экспертиза. Будет установлено качество строительства, устойчивость и надежность конструкции", – рассказал Думан Касымжанов, государственный строительный инспектор Управления государственного архитектурно – строительного контроля Карагандинской области.

Иными словами, пока экспертиза не покажет надежность дома, отмечать новоселье вряд ли придется. Но потенциальные жильцы готовы отстаивать свой кров.

Представитель компании-застройщика на встречу не пришел и от комментариев воздержался. По словам дольщиков, застройщик намерен отстраивать свою правоту в суде.