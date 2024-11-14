Оформил на 87 человек кредиты на 337 млн тенге: казахстанца подозревают в крупной афере

Киберполицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве на территории Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Туркестанской области, подозреваемый, завоевав доверие людей и обещая приумножение их накоплений, оформил на них онлайн-кредиты. Полученные деньги потратил на личные нужды.

"В ходе проверки доказана его причастность к 87 случаям мошенничества, в результате чего потерпевшие понесли ущерб более чем в 337 млн тенге. В настоящее время подозреваемый арестован", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, полицейские установили 22-летнего молодого человека, причастного к интернет-мошенничеству. Его задержали в Алматы.

Полицейские выяснили, что подозреваемый создал фейковые страницы в соцсети, предлагая услуги по сборке мебели, принимал заказы от жертв и завладел их деньгами. На данный момент установлена его причастность к четырем фактам мошенничества в Туркестанской области и к 18 случаям по всей республике. Расследование продолжается.

"Стоит отметить, что эти преступления были раскрыты в первые сутки ОПМ “Anti-fraud”. В целом, помимо вышеуказанных случаев, полицейские Туркестанской области раскрыли за сутки мероприятия пять ранее совершенных преступлений и изъяли 18 единиц контрафактной продукции", – добавили в полиции.

Ранее в Астане задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств почти на 7 млн тенге.