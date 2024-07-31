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На вас собираются оформить кредит: россиянина подозревают в мошенничестве на 19 млн тенге

На вас собираются оформить кредит: россиянина подозревают в мошенничестве на 19 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 15:37 Фото: pexels
При пересечении государственной границы задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве. Об этом 31 июля 2024 года рассказали в прокуратуре Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе уточнили, что гражданина Российской Федерации "Р", обманувшего посредством интернет-связи трех доверчивых граждан Тараза, задержали 18 июля сотрудники отдела полиции города при координации прокуратуры.

"Вышеуказанный гражданин с апреля по май месяцы текущего года со своими сообщниками входили в доверие граждан, звоня с различных номеров и представляясь "сотрудниками службы безопасности банков второго уровня" и "сотрудниками правоохранительных органов", говорили то, что мошенники собираются оформить кредит от их имени. Используя данную схему, мошенники посредством видеосвязи социальной сети WhatsApp оформляли обманным путем кредиты и завладели 19 млн тенге потерпевших", – говорится в сообщении.

По данному факту 25 апреля начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") УК РК.

"Подозреваемый задержан при пересечении пункта пропуска госграницы в сторону Кыргызской Республики. В настоящее время следствие продолжается".Прокуратура Жамбылской области

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

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29 июля 2024 года сообщалось, что проверенная мошенниками схема набирает обороты в Казахстане.

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