На вас собираются оформить кредит: россиянина подозревают в мошенничестве на 19 млн тенге
Фото: pexels
При пересечении государственной границы задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве. Об этом 31 июля 2024 года рассказали в прокуратуре Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
В надзорном органе уточнили, что гражданина Российской Федерации "Р", обманувшего посредством интернет-связи трех доверчивых граждан Тараза, задержали 18 июля сотрудники отдела полиции города при координации прокуратуры.
"Вышеуказанный гражданин с апреля по май месяцы текущего года со своими сообщниками входили в доверие граждан, звоня с различных номеров и представляясь "сотрудниками службы безопасности банков второго уровня" и "сотрудниками правоохранительных органов", говорили то, что мошенники собираются оформить кредит от их имени. Используя данную схему, мошенники посредством видеосвязи социальной сети WhatsApp оформляли обманным путем кредиты и завладели 19 млн тенге потерпевших", – говорится в сообщении.
По данному факту 25 апреля начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") УК РК.
"Подозреваемый задержан при пересечении пункта пропуска госграницы в сторону Кыргызской Республики. В настоящее время следствие продолжается".Прокуратура Жамбылской области
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.
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