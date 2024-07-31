На вас собираются оформить кредит: россиянина подозревают в мошенничестве на 19 млн тенге

Фото: pexels

При пересечении государственной границы задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве. Об этом 31 июля 2024 года рассказали в прокуратуре Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

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