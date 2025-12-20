В Германии установили мемориальную доску казахстанским узникам Бухенвальда

Историк, кандидат исторических наук, заведующий отделом коммуникаций Верховного суда Перизат Садуакас по личной инициативе и за собственные деньги установила в Германии мемориальную доску, посвященную казахстанским узникам концлагеря Бухенвальд, сообщает Zakon.kz.

Этот проект направлен на сохранение памяти о земляках, оказавшихся в плену нацистского режима во время Великой Отечественной войны.

"В этом году мы отметили 80-летие Великой Победы. Эта война стала тяжелым испытанием для всего человечества, в том числе и для Казахстана. Моя инициатива также посвящена возрождению имен казахстанских узников концлагеря Бухенвальд в Германии в годы Великой Отечественной войны. Ее цель – почтить память моих земляков, которым выпала тяжелая судьба, и установить в их честь мемориальную доску", – прокомментировала Перизат Садуакас это событие на своей странице в Facebook.

Мемориальная доска размещена в здании бывшего крематория Бухенвальда – одном из самых трагических мест лагеря, символе памяти и скорби.

Фото: Перизат Садуакас

На доске впервые применили QR-код, который позволяет любому туристу ознакомиться с уникальным списком казахстанских узников на трех языках: казахском, русском и немецком. В списке представлены 35 казахстанцев разных национальностей, уроженцев городов Алматы, Актобе, Тараза, Шымкента, Павлодара, Петропавловска, Семея, а также из Акмолинской и Туркестанской областей. Самый молодой узник родился в 1926 году, самый старший – в 1900 году. Работа по уточнению и расширению списка будет продолжена при поддержке администрации Бухенвальда.

Фото: Перизат Садуакас

Руководство Бухенвальда вручило Перизат Садуакас официальный сертификат, подтверждающий, что инициатива по установлению списка казахстанцев принадлежит именно ей. Этот документ можно рассматривать как эквивалент авторского права.

Фото: Перизат Садуакас

В открытии мемориальной доски приняли участие представители посольства Казахстана в Германии, Генерального консульства Казахстана во Франкфурте, руководство мемориального комплекса Бухенвальд, казахстанские студенты, а также сестра инициатора проекта Бекзат Ермекбаева.

Перизат Садуакас подчеркнула, что мемориальная доска установлена не от ее личного имени, а от имени потомков узников Бухенвальда и всего народа Казахстана. Проект носит гуманистический и мирный характер, способствует сохранению исторической памяти, восстановлению справедливости по отношению к жертвам тоталитарного режима и укреплению международного диалога.

"Выступая на торжественной церемонии открытия мемориальной доски, я обратилась с просьбой считать, что она установлена не от моего личного имени, а от имени потомков узников Бухенвальда, и видеть в ней дань памяти и признательности народа Казахстана. Мы установили мемориальную доску прямо в здании бывшего крематория – одном из самых трагических мест Бухенвальда, которое сегодня считается символом памяти и скорби, где сохранена та самая зловещая печь, в которой сжигали тела погибших", – отметила Перизат Садуакас.

Она выразила особую благодарность Министерству иностранных дел Казахстана, посольству Казахстана в Германии, Генеральному консульству в Франкфурте-на-Майне, руководству мемориального комплекса Бухенвальд, а также Раисе Рамазанкызы, основательнице Мемориального музейного комплекса "АЛЖИР", за поддержку инициативы.

Пусть память о жертвах трагических страниц истории вдохновляет новые поколения на сохранение исторической правды и укрепление мира.